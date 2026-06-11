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राजस्थान में गाड़ियों पर, रतिराम का पोता और बेलगाम जैसा टशन दिखाया तो होगी मुश्किल

झुंझुनूं  के चिड़ावा में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ऐसे गाड़ियों के मालिक पर एक्शन लिया है जो अपनी गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द, व्यक्तिगत पहचान (जैसे 'रतिराम का पोता', 'बेलगाम') लिखा कर घूम रहे थे. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported bySandeep Kedia
Published: Jun 11, 2026, 01:41 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:41 PM
राजस्थान में गाड़ियों पर, रतिराम का पोता और बेलगाम जैसा टशन दिखाया तो होगी मुश्किल
Image Credit: Jhunjhunu

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे सहित पास पड़ौस के इलाकों में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई अब उन वाहनों तक भी पहुंच गई है. जिन पर नियमों के विपरीत बड़े-बड़े अक्षरों में जाति, उपनाम, रिश्तेदारी या व्यक्तिगत पहचान का प्रदर्शन किया जा रहा था.

‘रतिराम का पोता’ और ''बेलगाम'' जैसे स्लोगन

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चिड़ावा में हुई कार्रवाई के दौरान किसी वाहन पर ‘रतिराम का पोता’, किसी पर ''बेलगाम'', किसी पर मालिक का नाम, तो कहीं जाति सूचक शब्द और प्रभाव दिखाने वाली लिखावटें नजर आईं. पुलिस ने ऐसे वाहनों को रोककर चालान किए और लिखावट हटाने की हिदायत दी.

अवैध मॉडीफिकेशन पर पुलिस का एक्शन

चिड़ावा सर्किल में पिछले करीब दस दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़, मंड्रेला और सुलताना थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. पुलिस ने सड़क पर उतरकर वाहनों की बारीकी से जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की. अभियान के दौरान सिर्फ अनाधिकृत लिखावट ही नहीं. बल्कि प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, लोहे की गाटर, लाल-नीली बत्ती, अवैध मॉडीफिकेशन और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के भी चालान काटे गए। कई वाहन चालकों को मौके पर ही नियमों की जानकारी देकर सुधार करने के निर्देश दिए गए.

लगभग 500 चालान काटे गए

वृताधिकारी विकास धींधवाल के नेतृत्व में चलाए गए, इस अभियान में चिड़ावा थाने की टीम ने प्रशिक्षु आरपीएस अंबिका चौधरी के निर्देशन में करीब 100 चालान किए. वहीं पूरे चिड़ावा सर्किल के पांच थाना क्षेत्रों में एक ही दिन में लगभग 500 चालान काटे गए. अंबिका चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. वाहन चालक अपने वाहनों पर अनाधिकृत लिखावट, जाति सूचक शब्द, अवैध मॉडीफिकेशन या अन्य नियम विरुद्ध बदलाव नहीं करें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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