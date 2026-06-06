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झुंझुनूं की बेटी प्रतीक्षा स्वामी ने रचा इतिहास! पहले ही प्रयास में भारतीय वायुसेना में हुई चयनित

Jhunjhunu news: झुंझुनूं के मुकुंदगढ़ की प्रतीक्षा स्वामी ने घर पर सेल्फ स्टडी कर पहले ही प्रयास में भारतीय वायुसेना में चयन हासिल किया. उनकी सफलता ने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है और बेटियों के लिए नई प्रेरणा पेश की है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 06, 2026, 12:52 PM|Updated: Jun 06, 2026, 12:52 PM
झुंझुनूं की बेटी प्रतीक्षा स्वामी ने रचा इतिहास! पहले ही प्रयास में भारतीय वायुसेना में हुई चयनित
Image Credit: Jhunjhunu news

Jhunjhunu news: झुंझुनूं जिले की पहचान लंबे समय से देश की सैन्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवाओं के कारण रही है. अब जिले की बेटियां भी इस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं. मुकुंदगढ़ कस्बे की प्रतिभाशाली युवती प्रतीक्षा स्वामी ने भारतीय वायुसेना में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

मुकुंदगढ़ में पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले दिनेश कुमार स्वामी की पुत्री प्रतीक्षा स्वामी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और अनुशासित जीवनशैली को दिया है. विशेष बात यह रही कि उन्होंने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की और पहले ही प्रयास में भारतीय वायुसेना में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया.

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प्रतीक्षा का कहना है कि यदि विद्यार्थी पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलती है. तैयारी के दौरान उन्होंने मोबाइल फोन और अन्य अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर अपना पूरा ध्यान अध्ययन पर केंद्रित रखा.

सम्मान समारोह में किया गया अभिनंदन

भारतीय वायुसेना में चयनित होने की खुशी में मुकुंदगढ़ स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आश्रम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. संत योगी सुंदर नाथ के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीक्षा स्वामी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया. उन्हें साफा, दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गईं. इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने प्रतीक्षा की उपलब्धि को क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सीमित संसाधनों में बड़ी सफलता का उदाहरण

समारोह के दौरान विनोद स्वामी ने कहा कि प्रतीक्षा ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने संकल्प और मेहनत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं.

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

प्रतीक्षा स्वामी के चयन पर पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा और युवा नेता डॉ. राजपाल शर्मा ने दूरभाष पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

इसके अलावा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, तहसीलदार कमलेश चेजारा तथा निवर्तमान चेयरमैन मनीष चौधरी के नेतृत्व में भी उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया. इस दौरान कई गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर प्रतीक्षा को बधाई दी.

बेटियों के लिए प्रेरणा बनी प्रतीक्षा की उपलब्धि

प्रतीक्षा स्वामी की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे झुंझुनूं जिले की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि मेहनत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

भारतीय वायुसेना में चयनित होकर प्रतीक्षा ने यह साबित कर दिया है कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और देश सेवा के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रही हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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