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2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने मांगी TET से स्थायी छूट, 20 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर TET का बोझ क्यों?

Rajasthan News: झुंझुनूं में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता और पदोन्नति के संरक्षण की मांग करते हुए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 19, 2026, 01:27 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:27 PM
2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने मांगी TET से स्थायी छूट, 20 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर TET का बोझ क्यों?
Image Credit: Rajasthan News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सेवा सुरक्षा की मांग उठाई. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (राजस्थान) के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय पहुंचे तथा प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 23 अगस्त 2010 को TET को न्यूनतम पात्रता के रूप में लागू किया था.

नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्त
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, वरिष्ठता, पदोन्नति और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. शिक्षकों का तर्क है कि उनकी नियुक्तियां उस समय लागू नियमों और चयन प्रक्रिया के तहत हुई थीं, इसलिए बाद में लागू किए गए पात्रता मानदंड उन पर प्रभावी नहीं होने चाहिए.प्रदर्शन कर रहे शिक्षक नेताओं ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर अब TET की अनिवार्यता थोपना उचित नहीं है.

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दिया जाए कानूनी संरक्षण
उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी रूप से मुक्त किया जाना चाहिए. साथ ही उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी सेवा लाभों को कानूनी संरक्षण दिया जाए.शिक्षक नेताओं ने कहा कि वे नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का सम्मान करते हैं, लेकिन 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद के नियम लागू करने से लाखों शिक्षकों का भविष्य संकट में पड़ सकता है.

शिक्षकों को राहत देने की मांग

उन्होंने केंद्र सरकार से आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर प्रभावित शिक्षकों को राहत देने की मांग की.महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले शिक्षकों को असमंजस की स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि TET की अनिवार्यता केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू की जाए और पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाए.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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