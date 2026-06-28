/अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

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Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके जिला अस्पताल से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंची एक गर्भवती महिला को समय पर न तो स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया और न ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसकी मदद के लिए मौके पर पहुंचा. इसके बाद वहां मौजूद दो युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए महिला को सहारा दिया और गोद में उठाकर अस्पताल की जनाना विंग में चिकित्सकों तक पहुंचाया. इस घटना के सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
अस्पताल के प्रवेश द्वार पर बिगड़ी महिला की तबीयत
वायरल वीडियो और स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला इलाज के लिए बीडीके जिला अस्पताल की जनाना विंग में पहुंची थी. इसी दौरान मुख्य प्रवेश द्वार के पास अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला की स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल अस्पताल स्टाफ को आवाज लगाई और स्ट्रेचर या व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन काफी देर तक कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा.
दो युवकों ने दिखाई मानवता, खुद उठाकर पहुंचाया इलाज के लिए
जब अस्पताल प्रशासन की ओर से तत्काल सहायता नहीं मिली तो वहां मौजूद दो युवकों ने बिना देर किए महिला की मदद की. दोनों ने गर्भवती महिला को अपने कंधों का सहारा दिया और गोद में उठाकर अस्पताल की जनाना विंग के भीतर चिकित्सकों तक पहुंचाया. इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली और आपातकालीन सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं.
पहले भी अस्पताल की व्यवस्थाएं रही हैं सवालों के घेरे में
यह पहला अवसर नहीं है जब बीडीके जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हों. इससे पहले भी अस्पताल के दवा वितरण केंद्र से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फार्मासिस्ट के स्थान पर नर्सिंगकर्मी द्वारा दवा वितरण किए जाने का दावा किया गया था. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से यह चर्चा तेज हो गई है कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं.
वीडियो की पुष्टि नहीं, लेकिन उठे कई गंभीर सवाल
बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है. इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी नहीं की गई है. बावजूद इसके, वायरल वीडियो ने सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन व्यवस्था, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा मरीजों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है. यदि वीडियो में किए जा रहे दावे सही पाए जाते हैं, तो यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली और अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है.
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