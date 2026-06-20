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झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी कारोबारी के कथित अपहरण और बंधक बनाने के मामले में गोठड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोडपुरा सरपंच भंवर सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 20, 2026, 11:27 AM|Updated: Jun 20, 2026, 11:27 AM
झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने
Image Credit: Property Dealer Kidnapping Case

Property Dealer Kidnapping Case: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गोठड़ा थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी कारोबारी के कथित अपहरण, बंधक बनाने और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के मामले में टोडपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच भंवर सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.


बंदूक की नोक पर फार्म हाउस ले जाने का आरोप
पुलिस के अनुसार मालाकाली, जिला सीकर निवासी दौलतराम बिजारणिया ने 9 जून को गोठड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. परिवादी ने बताया कि वह आवासीय कॉलोनियां विकसित करने का व्यवसाय करता है. 7 जून को झाझड़ क्षेत्र की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के दौरान आरोपियों ने उसे कथित रूप से बंदूक की नोक पर अगवा कर अपने फार्म हाउस ले जाया. वहां उसे कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया.

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मारपीट और धमकियों का आरोप
परिवादी ने शिकायत में आरोप लगाया कि फार्म हाउस पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की. कारोबारी का कहना है कि आरोपियों ने लगातार दबाव बनाकर उसे उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर किया.


जबरन कराए गए जमीन के इकरारनामे
शिकायत के अनुसार आरोपियों ने दबाव बनाकर कारोबारी से उसकी विभिन्न संपत्तियों से संबंधित तीन इकरारनामों पर हस्ताक्षर और अंगूठा निशान करवाए. बाद में इन दस्तावेजों की नोटरी भी करवाई गई. परिवादी का आरोप है कि इस दौरान उससे 22 लाख रुपये भी छीन लिए गए. यह मामला केवल अपहरण तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक अपराध और जबरन संपत्ति हस्तांतरण से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है.


पुलिस ने गठित की विशेष टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देश पर गोठड़ा थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी.


सरपंच समेत पांच आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में टोडपुरा सरपंच भंवर सिंह, कालूराम, होशियार सिंह उर्फ फौजी, नवलगढ़ निवासी योगेश कुमार तथा गोठड़ा निवासी सुनील कुमार शामिल हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि मामले में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं.


जांच जारी, सामने आ सकते हैं नए खुलासे
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मोबाइल रिकॉर्ड, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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