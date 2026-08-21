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झुंझुनूं के नेतराम गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन, प्राचार्य पर छात्रा से अभद्रता का आरोप

Jhunjhunu Protest: झुंझुनूं के नेतराम गर्ल्स कॉलेज में छात्रा के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया. SFI जिला सचिव प्रिया मिठारवाल ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्राचार्य ने कक्षा में बैठी एक छात्रा के बालों का जूड़ा पकड़कर खींचा और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 21, 2026, 02:52 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 02:52 PM IST
झुंझुनूं के नेतराम गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन, प्राचार्य पर छात्रा से अभद्रता का आरोप
Image Credit: Jhunjhunu Protest

Jhunjhunu Protest: राजस्थान के झुंझुनूं जिला मुख्यालय स्थित नेतराम गर्ल्स कॉलेज में छात्रा के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य पर एक छात्रा के बाल पकड़कर खींचने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की.

प्राचार्य पर छात्रा का बाल पकड़कर खींचने का आरोप

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SFI की जिला सचिव एवं छात्रा प्रतिनिधि प्रिया मिठारवाल ने आरोप लगाया कि कुछ छात्राएं कक्षा में बैठी थीं. इस दौरान कॉलेज प्राचार्य कक्षा में पहुंचे और एक छात्रा को टेबल पर बैठे देखकर नाराज हुए. प्रिया मिठारवाल का आरोप है कि प्राचार्य ने छात्रा के बालों का जूड़ा पकड़कर खींचा और उसके साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

छात्रा प्रतिनिधि प्रिया मिठारवाल ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को परिसर में अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन किसी छात्रा के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है.

छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

छात्राओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. SFI जिला सचिव प्रिया मिठारवाल ने कहा कि जब तक उनकी जायज मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्राएं कॉलेज परिसर में सुरक्षित वातावरण चाहती हैं और इस मामले में कॉलेज प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर धरना आगे भी जारी रहेगा.

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पांच सूत्री मांगों को लेकर झुंझुनूं जिला मुख्यालय के राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में SFI की इकाई की ओर से प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन SFI महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष पिंटू सैनी की अगुवाई में हुआ. इस दौरान छात्रसंघ चुनाव बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया. SFI कार्यकर्ताओं ने मांग की कि बंद छात्रसंघ चुनावों को तत्काल बहाल किया जाए.

छात्र नेताओं ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए उचित मंच नहीं मिल पा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने NEP-2020 के तहत लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने अन्य विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था करने, ताकि विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं संचालित हो सकें... ये मांगें की.

साथ ही खेल मैदान सहित महाविद्यालय से जुड़ी अन्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग भी उठाई गई. SFI कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों से जुड़ी पांच सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा महाविद्यालयों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जा सकता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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