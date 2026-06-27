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EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में रविवार को EWS जन जागृति मंच की ओर से भूमि एवं भवन संबंधी पात्रता शर्तों को हटाने की मांग को लेकर जनसभा आयोजित होगी. जनसभा में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं मंच के संयोजक सहित कई वक्ता EWS आरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 27, 2026, 08:27 PM|Updated: Jun 27, 2026, 08:27 PM
EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण में लागू भूमि एवं भवन संबंधी पात्रता शर्तों को हटाने की मांग को लेकर EWS जन जागृति मंच के तत्वाधान में रविवार सुबह 10 बजे झुंझुनूं के रोड नंबर एक पर स्थित शार्दुल छात्रावास में जनसभा आयोजित होगी. जनसभा में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं मंच के संयोजक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई वक्ता EWS आरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.

भूमि और भवन की शर्तों पर उठे सवाल

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मंच के यशवर्धनसिंह शेखावत ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के तहत लागू भूमि और भवन संबंधी पात्रता शर्तों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं. जबकि राज्य सरकार ने इन शर्तों में राहत देकर काफी परिवारों को राहत दी है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भी इन शर्तों को सरल और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके.

अनारक्षित वर्ग के कई समाजों का मुद्दा

EWS वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, शेख, सैयद, पठान, मुगल, कायमखानी सहित संपूर्ण अनारक्षित वर्ग शामिल है. ऐसे में यह किसी एक समाज, संगठन या राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि पूरे अनारक्षित वर्ग और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. मंच ने बताया कि इस विषय को लेकर पहले भी विभिन्न स्थानों पर सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

सांसद राव राजेंद्र सिंह संसद में उठा चुके हैं मुद्दा

वहीं भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह भी इस मुद्दे को प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से संसद में उठा चुके हैं. जनसभा में EWS आरक्षण से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. EWS जन जागृति मंच ने समाज के प्रबुद्धजनों, युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में जनसभा में शामिल होकर इस अभियान को मजबूती देने की अपील की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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