/EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

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Jhunjhunu News: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण में लागू भूमि एवं भवन संबंधी पात्रता शर्तों को हटाने की मांग को लेकर EWS जन जागृति मंच के तत्वाधान में रविवार सुबह 10 बजे झुंझुनूं के रोड नंबर एक पर स्थित शार्दुल छात्रावास में जनसभा आयोजित होगी. जनसभा में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं मंच के संयोजक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई वक्ता EWS आरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.
भूमि और भवन की शर्तों पर उठे सवाल
मंच के यशवर्धनसिंह शेखावत ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के तहत लागू भूमि और भवन संबंधी पात्रता शर्तों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं. जबकि राज्य सरकार ने इन शर्तों में राहत देकर काफी परिवारों को राहत दी है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भी इन शर्तों को सरल और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके.
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अनारक्षित वर्ग के कई समाजों का मुद्दा
EWS वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, शेख, सैयद, पठान, मुगल, कायमखानी सहित संपूर्ण अनारक्षित वर्ग शामिल है. ऐसे में यह किसी एक समाज, संगठन या राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि पूरे अनारक्षित वर्ग और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. मंच ने बताया कि इस विषय को लेकर पहले भी विभिन्न स्थानों पर सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
सांसद राव राजेंद्र सिंह संसद में उठा चुके हैं मुद्दा
वहीं भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह भी इस मुद्दे को प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से संसद में उठा चुके हैं. जनसभा में EWS आरक्षण से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. EWS जन जागृति मंच ने समाज के प्रबुद्धजनों, युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में जनसभा में शामिल होकर इस अभियान को मजबूती देने की अपील की है.
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