/शादी से लौट रही बोलेरो-कार की भिड़ंत, 12 लोग घायल, राजेंद्र गुढ़ा ने पहुंचाया अस्पताल

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी थाना इलाके के धोलाखेड़ा बस स्टैंड के पास हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. गंभीर छह घायलों को सीकर के लिए रेफर किया गया है. जानकारी के अनुसार, एक कार और बोलेरो गाड़ी में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे.

इसी दौरान धोलाखेड़ा बस स्टैंड तिराहे पर गोठड़ा की तरफ से बाइक सवार दो युवकों को बचाने के चक्कर में दोनों गाड़ी अनियंत्रित हो गई और दोनों गाड़ियों में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. इस भिड़ंत में बाइक वाले दोनों लोग भी चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. इसी दौरान वहां से गुजर रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मौके पर भीड़ देखी, तो वे भी रूक गए.

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उन्होंने कुछ घायलों को अपनी निजी गाड़ी से और अन्य घायलों को सड़क पर वाहन रुकवाकर उदयपुरवाटी सीएचसी तक पहुंचाया. जहां से चार घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं छह घायलों को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया है. बाइक सवार दोनों घायल युवक रघुनाथपुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

जबकि बोलेरो और कार सवार गढ़ला खुर्द, गढ़ला कलां, मैनपुरा, बिड़ौदी, नवलगढ़ के बताए जा रहे हैं. सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. उदयपुरवाटी सीआई रामपाल मीणा ने बताया कि हादसे के बाद दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया है.

