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नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

Rajasthan Accident: झुंझुनूं के नवलगढ़ के पास बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई. सड़क क्रॉस करते समय हुए इस हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. टक्कर में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी सवार सुरक्षित रहे और किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 26, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 12:55 PM IST
नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा
Image Credit: Jhunjhunu News

Rajasthan Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे के निकट बलवंतपुरा फाटक के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई.

जानकारी के अनुसार, एक कार नवलगढ़ से झुंझुनूं की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार डूंडलोद की तरफ से बलवंतपुरा की ओर आ रही थी. फाटक के पास सड़क क्रॉस करते समय दोनों कारें आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कारों में सवार लोगों की मदद की. स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया, जिससे लंबा जाम नहीं लगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा कुछ ही सेकंड में हुआ और इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. घटना का वीडियो अब सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, गनीमत रही कि दोनों कारों में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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