/नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

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Rajasthan Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे के निकट बलवंतपुरा फाटक के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई.
जानकारी के अनुसार, एक कार नवलगढ़ से झुंझुनूं की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार डूंडलोद की तरफ से बलवंतपुरा की ओर आ रही थी. फाटक के पास सड़क क्रॉस करते समय दोनों कारें आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कारों में सवार लोगों की मदद की. स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया, जिससे लंबा जाम नहीं लगा.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा कुछ ही सेकंड में हुआ और इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. घटना का वीडियो अब सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, गनीमत रही कि दोनों कारों में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई.
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