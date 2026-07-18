/राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का बड़ा विस्तार, 35 हजार पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति

Jhunjhunu News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट एम.डी. चोपदार ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशभर में संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिला सह-प्रभारियों की नियुक्तियों की घोषणा की है.

एम.डी. चोपदार ने बताया कि कांग्रेस संगठन की संरचना के अनुरूप राजस्थान के सभी 10 संभागों के लिए 10 संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश की सभी 50 जिला कांग्रेस कमेटियों के लिए 50 जिला प्रभारी तथा 50 जिला सह-प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है. उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अब तक प्रदेश के 42 जिलों में जिला कमेटियों का गठन कर चुका है, जबकि शेष 8 जिलों में भी जल्द संगठन का गठन पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश की लगभग 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों एवं 100 से अधिक नगर कांग्रेस कमेटियों के गठन की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी.

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प्रदेश के प्रत्येक बूथ तक संगठन का ढांचा खड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित

एम.डी. चोपदार ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अल्पसंख्यक विभाग लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. संभाग, जिला प्रभारी एवं जिला सह-प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी संगठनात्मक कवायद शुरू कर दी गई है. आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों से पहले प्रदेश के प्रत्येक बूथ तक संगठन का ढांचा खड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मजबूत संगठनात्मक ढांचे के बल पर कांग्रेस आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी.

राजस्थान में कांग्रेस का संगठन पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगा

एम.डी. चोपदार ने बताया कि अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान संगठन के व्यापक विस्तार का लक्ष्य तय किया गया है. अगले छह महीनों में लगभग 35 हजार पदाधिकारियों की नियुक्ति कर संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगस्त एवं सितंबर माह में पार्टी के कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल एवं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को और मजबूती मिलेगी.

एम.डी. चोपदार ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने तथा कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग, समर्पण और सक्रिय भागीदारी से राजस्थान में कांग्रेस का संगठन पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगा.

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