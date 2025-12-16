झुंझुनूं में 100 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी अनिल विजयपाल सिहाग गिरफ्तार

Jhunjhunu News: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है. धनूरी थाना क्षेत्र के नांद का बास गांव में खेत में बने एक मुर्गी फार्म पर चल रही इस फैक्ट्री से करीब 10 किलोग्राम MD ड्रग्स, भारी मात्रा में रसायन और ड्रग्स निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं. जब्त ड्रग्स व सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मामले में मुख्य आरोपी अनिल विजयपाल सिहाग को गिरफ्तार किया गया है.

यह कार्रवाई मुंबई से सटे मीरा-भायंदर-वसई विरार पुलिस की ANC टीम द्वारा की गई. पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन 4 अक्टूबर 2025 को ठाणे जिले में 501.6 ग्राम MD ड्रग्स की बरामदगी और छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई खुफिया जांच का परिणाम है. गिरफ्तार आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर झुंझुनूं में फैक्ट्री का पता चला.

महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने 14 दिसंबर 2025 को अनिल विजयपाल सिहाग को सीकर से गिरफ्तार किया. इसके बाद टीम ने नांद का बास गांव स्थित मुर्गी फार्म पर छापा मारकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार पुत्र विजयपाल नांद का बास गांव का निवासी है और 12वीं पास है. वह खेतीबाड़ी करता है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अनिल पहले डोडा पोस्ट की तस्करी में भी संलिप्त रहा है. साल 2016-17 में वह अपने चाचा के मुर्गी फार्म में काम करता था, जहां उसके संपर्क तस्करी से जुड़े लोगों से बने. इस दौरान उसे डोडा पोस्ट की ढुलाई और सप्लाई के बदले पैसे मिलते थे. एक मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वह करीब 19 दिन जिला कारा गृह में रह चुका है.

पुलिस के अनुसार, अनिल ने अपने इकबालिया बयान में बताया कि उसके पुराने जानकार बिज्जू उर्फ जग्गा निवासी नेतड़वास, सीकर ने उसे MD ड्रग्स बनाने के लिए जगह देने का लालच दिया. बदबू और सुनसान जगह की जरूरत बताकर बिज्जू ने किराया देने का वादा किया. लालच में आकर अनिल ने अपने चाचा के मुर्गी फार्म में कुछ दिनों के लिए जगह उपलब्ध कराई, जिसके बदले 50 हजार रुपये देने की बात तय हुई.

26 नवंबर 2025 को बिज्जू एक HR नंबर की स्विफ्ट कार में MD बनाने का सामान-ड्रमों में तरल रसायन, परखनलियां, हीटर, फ्लास्क आदि लेकर मुर्गी फार्म पहुंचा और खाली कमरे में उत्पादन शुरू किया था.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 13 दिसंबर 2025 को अनिल को माल सप्लाई के लिए कॉल आया. इसके बाद वह 14 दिसंबर की सुबह 1 किलो MD ड्रग्स लेकर सीकर पहुंचा, जहां सुबह करीब 6:30 बजे सीकर कलेक्ट्रेट के सामने मिलन होटल के पास महाराष्ट्र पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

इसके बाद पुलिस टीम अनिल को लेकर नांद का बास स्थित मुर्गी फार्म पहुंची, जहां बाकी MD ड्रग्स और निर्माण सामग्री बरामद की गई. फिलहाल, आरोपी अनिल विजयपाल सिहाग के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

