भाई ने भाई पर कार चढ़ाकर की हत्या, रोंगटे खड़े करने वाला CCTV फुटेज आया सामने

Rajasthan Crime: झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जीणी गांव में मामूली विवाद के बाद एक युवक की कार से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
पूरे खौफनाक घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को कार के नीचे करीब 150 मीटर तक घिसटते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है. शुक्रवार रात विजय पुत्र सुरेश कुमार अपने चचेरे भाई प्रदीप पुत्र इंद्र सिंह और गांव के ही मानसिंह पुत्र पोलाराम के साथ निकला था.
तीनों ने जीणी स्थित पेट्रोल पंप के पास बैठकर शराब पार्टी की, लेकिन देर रात करीब 11:15 बजे घर लौटते समय किसी बात पर उनमें मामूली कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ा कि कार चला रहे प्रदीप ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने विजय को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर अर्टिगा कार उस पर चढ़ा दी.
सामने आए CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि विजय कार के नीचे फंस गया, लेकिन आरोपी ने कार नहीं रोकी और उसे करीब 150 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे विजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
मृतक विजय के 5 साल की बेटी व करीब 11 माह का एक बेटा है. विजय घर में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था. इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है. घटना के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.
