गैंगस्टरों की गोलीबारी से हिला झुंझुनूं, गैंगवार में दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर हुए ढेर

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं के नवलगढ़ क्षेत्र में गैंगवार के दौरान हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई. फायरिंग के बाद आरोपी कच्चे रास्ते से भागे लेकिन ग्रामीणों ने दो को पकड़कर पीट दिया. सुनिल ने बचाव में स्टेयरिंग पकड़ा तो उसे गोली मार दी गई. 

Published: Dec 12, 2025, 07:23 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 07:23 PM IST

गैंगस्टरों की गोलीबारी से हिला झुंझुनूं, गैंगवार में दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर हुए ढेर

Jhunjhunu Crime News: राजस्थान के झुंझुनूं में हुई गैंगवार में हिस्ट्रीशीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई. गैंगवार नवलगढ़ के गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ की शुक्रवार सुबह 9 बजे है. भीड़ ने दो बदमाशों को पकड़कर पीट दिया.

पुलिस ने बताया गैंगवार में हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनिल सुंडा की मौत हो गई. ग्रामीणों ने कहा- शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे रविंद्र कटेवा (गोठड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर) कैमरी की ढाणी स्थित अपने मकान पर था. सुनील सुंडा निवासी ढाका की ढाणी भी रविंद्र के साथ था. इस दौरान मकान में एक स्विफ्ट कार आकर रुकी.

कार में रानोली थाने का पलसाना निवासी हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी अपने तीन और साथियों के साथ पहुंचा. उसने आते ही हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा पर फायरिंग की. रविंद्र कटेवा नीचे झुक गया और बच गया. फायरिंग के बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने लगे और गाड़ी में
बैठ गए.

इसी दौरान सुनिल सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लिया और उसे भागने से रोकने लगा. कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनिल पर फायरिंग कर डाली. जिससे वह घायल हो गया और कृष्णकांत उसके साथी मौके से भाग गए.

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी गाड़ी से मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में कच्चे रास्ते पर चले गए. आगे कृष्णकांत और उसके साथियों को भागने का रास्ता नहीं मिला, तो सभी ने गाड़ी छोड़ी और पैदल ही भागने लगे. 3 किमी दूर तुर्काणी जोहड़ी के पास रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया. जहां पर फायरिंग हुई. मौके पर कृष्णकांत की लाश मिली है. घटना के बाद से हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा भी फरार है.

घटना की सूचना पर एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठड़ा सीआई धर्मेंद्र मीणा समेत अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं. जिन्होंने कृष्णकांत के शव को कब्जे में ले लिया है. जिसकी मौत गोली लगने से हुई है. वहीं, घायल सुनिल सुंडा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है.

मामले में अभी साफ नहीं हो पाया है कि रविंद्र कटेवा की दुश्मनी कृष्णकांत से थी या कृष्णकांत रविंद्र कटेवा को मारने के लिए सुपारी लेकर पहुंचा था. इन सब बातों की पुलिस जांच कर रही है. दो बदमाश पिंटू और राजेंद्र हटवास को भागते वक्त स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था और पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए सीकर लाया गया है. पुलिस ने उन्हें राउंडअप कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

