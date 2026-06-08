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ट्रायल रूम वीडियो कांड पर फूटा गुस्सा! कल चिड़ावा बंद, बाजार से सड़क तक होगा बड़ा विरोध

Rajasthan News: ट्रायल रूम वीडियो मामले को लेकर चिड़ावा में आक्रोश बढ़ गया है. हिंदूवादी संगठनों, व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को चिड़ावा बंद का आह्वान किया है. सुबह 10:30 बजे गांधी चौक पर सभा होगी, जहां आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 08, 2026, 03:18 PM|Updated: Jun 08, 2026, 03:18 PM
ट्रायल रूम वीडियो कांड पर फूटा गुस्सा! कल चिड़ावा बंद, बाजार से सड़क तक होगा बड़ा विरोध
Image Credit: Jhunjhunu Trial Room Incident

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. घटना सामने आने के बाद से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. मामले को लेकर अब आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.

इसी क्रम में कबीर टीले पर हिंदूवादी संगठनों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई. उपस्थित लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं.

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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि घटना के विरोध में मंगलवार को चिड़ावा बंद रखा जाएगा. व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों ने बंद को सफल बनाने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है. आयोजकों का कहना है कि यह बंद किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के समर्थन में किया जा रहा है. इसके साथ ही तय किया गया कि मंगलवार सुबह 10:30 बजे गांधी चौक पर एक विशाल सभा आयोजित की जाएगी. सभा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद विवेकानंद चौक पर भी बैठक होगी, जहां आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि ट्रायल रूम जैसी निजी जगह पर किसी महिला का वीडियो बनाए जाने का आरोप बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. लोगों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने भी इस घटना पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बाजार में आने वाले ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है. ऐसी घटनाएं पूरे व्यापारिक क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि वे इस तरह की घटनाओं का हमेशा विरोध करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.

फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है. संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, चिड़ावा बंद और प्रस्तावित सभाओं को लेकर कस्बे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है तथा लोगों की नजर अब आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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