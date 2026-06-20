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जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

Rajasthan News: झुंझुनूं के धनूरी थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में बेटे किशनलाल को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 20, 2026, 08:24 PM|Updated: Jun 20, 2026, 08:24 PM
जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद
Image Credit: Jhunjhunu Son Murdered Father Crime News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में सेशन न्यायालय ने आरोपी बेटे किशनलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने सुनाया. मामला 10 अप्रैल 2025 को लुट्टू गांव में हुई जगदीश प्रसाद की हत्या से जुड़ा है. अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आरोपी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

हत्या के बाद दर्ज हुआ था मामला
मृतक के बेटे दीपक ने धनूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उसका छोटा भाई किशनलाल आए दिन पिता के साथ विवाद और मारपीट करता था. घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने पत्थर से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी.

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जांच में मिले अहम सबूत
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना तौलिया, ईंट के टुकड़े, मिट्टी और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए. जांच में जुटी एफएसएल टीम ने भी कई अहम तथ्य जुटाए. वैज्ञानिक जांच में मृतक का रक्त आरोपी के कपड़ों पर पाया गया, जिसने मामले को और मजबूत किया.

गवाहों और साक्ष्यों ने साबित किया अपराध
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए और 59 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. इसके अलावा "लास्ट सीन" गवाहों, वैज्ञानिक रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी अदालत ने महत्वपूर्ण माना. इन सभी तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला साबित हुआ.

अदालत ने सुनाया उम्रकैद का फैसला
लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर संख्या 51/2025 दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने किशनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी लुट्टू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया अपराध
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपने ही पिता की हत्या कर एक जघन्य अपराध किया है. न्यायालय ने इसे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ गंभीर कृत्य माना. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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