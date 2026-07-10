/मां के कत्ल का आरोपी बेटा पहुंचा कोर्ट, राजवीर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, अब खुलेगा हत्या का राज

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में मां की चाकू से हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे राजवीर को न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की असली वजह, घटना के पूरे क्रम और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

आरोपी बेटे को कोर्ट ने भेजा पुलिस रिमांड पर

नवलगढ़ के कृषि उपज मंडी क्षेत्र में प्रभाती देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे राजवीर को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को नवलगढ़ एसीजेएम न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने अदालत से आरोपी की रिमांड मांगी थी, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके. कोर्ट ने पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए एक दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर दी.

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हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

नवलगढ़ थानाधिकारी अजय सिंह ने बताया कि प्रभाती देवी हत्याकांड में दर्ज मामले के आरोपी राजवीर से पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया. इसके अलावा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

मां पर चाकू से हमला करने का आरोप

गौरतलब है कि नवलगढ़ के कृषि उपज मंडी इलाके में रहने वाली प्रभाती देवी की उनके बेटे राजवीर पर चाकू से हमला कर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और आरोपी बेटे को वहीं से हिरासत में ले लिया गया था.

एफएसएल और तकनीकी साक्ष्यों से होगी जांच

पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए हैं. अब मामले की जांच एफएसएल रिपोर्ट, मौके से मिले साक्ष्य और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पूछताछ के बाद सामने आएगी हत्या की वजह

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान हत्या के पीछे की वजह और घटनाक्रम से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले घर में क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई.

जांच पूरी होने के बाद होगा खुलासा

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हत्या से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा. वहीं घटना के बाद इलाके में अब भी इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है.