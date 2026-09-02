/गेट तोड़कर घर में घुसे हमलावर, CRPF जवान पर सरिया-कुल्हाड़ी से वार! CCTV में कैद वारदात

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के शिमला गांव के खातीपुरा में रास्ते के विवाद को लेकर CRPF जवान पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. हमले में जवान विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर और हाथ में चोट आई है. हाथ में फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है. घायल जवान का झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल में इलाज चल रहा है. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में कुछ लोग घर में घुसकर जवान के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.

गेट तोड़कर घर में घुसे हमलावर

घायल CRPF जवान विक्रम ने बताया कि उसका पड़ोस में रहने वाले अशोक कुमार और उसके परिवार के लोगों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है. जवान के मुताबिक वह बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया था. घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए उसने हॉर्न बजाया. इसी दौरान कुछ लोगों ने गेट तोड़ दिया और घर के अंदर घुस आए. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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सरिया और कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप

विक्रम ने आरोप लगाया कि हमलावरों के पास सरिया, जेली, कुल्हाड़ी और हॉकी जैसे हथियार थे. उसके मुताबिक आरोपियों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया. खुद को बचाने के दौरान उसके हाथ में भी गंभीर चोट लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया. हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

पहले भी परिवार से मारपीट का आरोप

जवान ने बताया कि रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा है. उसने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उसके माता-पिता के साथ मारपीट की जा चुकी है. विक्रम का कहना है कि वह CRPF में नौकरी करता है और ड्यूटी के चलते अक्सर घर से बाहर रहता है. उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है.

बच्चों के आने-जाने में भी परेशानी का आरोप

विक्रम ने आरोप लगाया कि पड़ोसी पक्ष की ओर से उसके परिवार को परेशान किया जाता है. बच्चों के आने-जाने में भी बाधा डालने की बात कही गई है. जवान का कहना है कि रास्ते को लेकर चल रहा विवाद अब मारपीट तक पहुंच गया है, जिससे परिवार में डर का माहौल है.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

हमले की पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. सामने आए फुटेज में कुछ लोग घर के अंदर जाते और जवान के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद घायल विक्रम को झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मामले में जवान ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.