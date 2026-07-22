Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

Rajasthan News: झुंझुनूं के सिंघाना में मामूली कहासुनी खूनी झड़प में बदल गई. फॉर्च्यूनर और थार सवार युवकों ने ब्रेजा का पीछा कर टक्कर मारी, फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. दो युवक गंभीर घायल हुए. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jul 22, 2026, 03:40 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:40 PM
झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर
Image Credit: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में बुहाना रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प हुई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में बुहाना रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में सवार युवकों ने ब्रेजा कार का पीछा कर उसे टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई. घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस को मौके से एक ब्रेजा और एक थार क्षतिग्रस्त हालत में मिली हैं. हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. लेकिन पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुई थी बहस
जानकारी के अनुसार कुछ लोग गुर्जरवास गांव में आयोजित छठी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. लौटते समय वे बुहाना रोड स्थित एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके. इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के युवकों से किसी बात को लेकर छींटाकशी और कहासुनी हो गई. मामला शांत होने के बजाय बढ़ता गया और दोनों पक्ष वहां से रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि इसके बाद फॉर्च्यूनर और थार में सवार युवकों ने ब्रेजा कार का पीछा किया और उसे टक्कर मारकर रोक लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों और अन्य वस्तुओं से जमकर मारपीट हुई. इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई. जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों को राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया
मारपीट में हरियाणा के खैरोली निवासी 27 वर्षीय जीतराम तथा सिंघाना थाना क्षेत्र के पालोता निवासी 25 वर्षीय देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को पहले सिंघाना के राजकीय अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनूं रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही सिंघाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को घटनास्थल से एक ब्रेजा और एक थार गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली. जिन्हें कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

किसी भी पक्ष ने नहीं करवाई एफआईआर दर्ज
पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल जीतराम हरियाणा के खैरोली गांव का निवासी है. जो कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के गांव के रूप में जाना जाता है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस घटना का किसी गैंग या पुराने विवाद से संबंध होने की पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Bansur: खेत में खून-खराबा! जमीन विवाद ने ली जान, 4 आरोपी गिरफ्तार

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

ट्रेंडिंग न्यूज़

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन, 1930 पर कॉल आते ही होल्ड होगा खाता, बैंकों के लिए 'जीरो टाइम लैग' का लक्ष्य

जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

जोधपुर-जैसलमेर के निजी कॉलेजों में नकल का बड़ा खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहे थे जवाब

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

मेजर मिनरल्स की नीलामी में अव्वल राजस्थान, पिछले ढाई साल में 102 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी

Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत,जल संसाधन मंत्री बोले - कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

TAGS:
rajasthan crime
Rajasthan news
Jhunjhunu News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर
rajasthan crime
2
Jodhpur news
3
Sachin Pilot
4
jaipur news
5
Rajasthan news