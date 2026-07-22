/झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में बुहाना रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में सवार युवकों ने ब्रेजा कार का पीछा कर उसे टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई. घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस को मौके से एक ब्रेजा और एक थार क्षतिग्रस्त हालत में मिली हैं. हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. लेकिन पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुई थी बहस

जानकारी के अनुसार कुछ लोग गुर्जरवास गांव में आयोजित छठी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. लौटते समय वे बुहाना रोड स्थित एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके. इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के युवकों से किसी बात को लेकर छींटाकशी और कहासुनी हो गई. मामला शांत होने के बजाय बढ़ता गया और दोनों पक्ष वहां से रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि इसके बाद फॉर्च्यूनर और थार में सवार युवकों ने ब्रेजा कार का पीछा किया और उसे टक्कर मारकर रोक लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों और अन्य वस्तुओं से जमकर मारपीट हुई. इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई. जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों को राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया

मारपीट में हरियाणा के खैरोली निवासी 27 वर्षीय जीतराम तथा सिंघाना थाना क्षेत्र के पालोता निवासी 25 वर्षीय देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को पहले सिंघाना के राजकीय अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनूं रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही सिंघाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को घटनास्थल से एक ब्रेजा और एक थार गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली. जिन्हें कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

किसी भी पक्ष ने नहीं करवाई एफआईआर दर्ज

पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल जीतराम हरियाणा के खैरोली गांव का निवासी है. जो कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के गांव के रूप में जाना जाता है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस घटना का किसी गैंग या पुराने विवाद से संबंध होने की पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.