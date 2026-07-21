/झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अगवाना खुर्द गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला की हत्या कर उसके शव को घर में रखे संदूक के अंदर छिपाने का मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक खोलने पर महिला का शव बरामद किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

संदूक खोलते ही सामने आया खौफनाक सच

सूरजगढ़ थाना पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि अगवाना खुर्द गांव निवासी कृष्ण कुमार जाट के घर में रखे संदूक के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली गई. जांच के दौरान संदूक खोलने पर महिला का शव मिला, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. शुरुआती जांच में शव करीब दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है.

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महिला के हाथ बंधे मिले, पुलिस ने जुटाए सबूत

पुलिस ने बताया कि मृतका के दोनों हाथ बंधे हुए मिले हैं. इसके बाद घटनास्थल की गहन जांच की गई और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस टीम ने मौके से कई अहम जानकारियां एकत्र की हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सूरजगढ़ सीएचसी भेजा गया है, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके.

शराब के लिए पैसे मांगने पर हुआ था विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कृष्ण कुमार जाट और उसकी पत्नी की शादी साल 2009 में हुई थी. जांच में यह बात सामने आई है कि घटना से पहले दोनों के बीच शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि पत्नी ने पैसे देने से मना किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और महिला की हत्या कर शव को संदूक में छिपा दिया गया.

पति हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस

मामले में पुलिस ने मृतका के पति कृष्ण कुमार जाट को हिरासत में लिया है. उससे वारदात को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे पूरी वजह क्या थी और घटना को किस तरह अंजाम दिया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी तस्वीर

सूरजगढ़ थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा.

गांव में फैली सनसनी, मौके पर जुटे ग्रामीण

महिला का शव संदूक से मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. अचानक सामने आई इस वारदात से इलाके में डर और दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है.