Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

Rajasthan News: झुंझुनूं पोक्सो कोर्ट ने मोबाइल गेम के जरिए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहित कुमार को 20 साल की सजा और 1.13 लाख रुपये जुर्माना सुनाया. इंस्टाग्राम पर संपर्क, धमकी और 20 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप साबित हुए. डीएनए रिपोर्ट मुख्य सबूत बनी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jul 03, 2026, 07:16 PM|Updated: Jul 03, 2026, 07:16 PM
गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
Image Credit: झुंझुनूं की पोक्सो अदालतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: मोबाइल गेम के जरिए नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाने वाले अपराधियों के लिए झुंझुनूं की पोक्सो अदालत ने एक कड़ा संदेश दिया है. पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश इसरार खोखर ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी उत्तराखंड के नैनिताल जिले के रामनगर जोगीपुरा के रहने वाले मोहित कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

14 साल थी पीड़िता की उम्र
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र महज 14 वर्ष नौ महीने की थी. जबकि आरोपी मोहित कुमार की उम्र 28 साल थी. पीड़िता अपने मोबाइल पर ऑनलाइन 'पबजी' (PUBG) गेम खेलती थी. इसी दौरान उसकी पहचान मोहित से हुई और बाद में दोनों इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करने लगे. शुरुआत में आरोपी ने शादी का झांसा दिया. लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया और बताया कि उसका 'रोका' हो चुका है और वह शादीशुदा है. तो आरोपी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. परेशान होकर जब पीड़िता ने आरोपी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. तो आरोपी ने अपने दोस्त के नंबर से संपर्क किया.

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीर भेजकर किया ब्लैकमेल
उसने पीड़िता की कुछ तस्वीरें भेजकर उन्हें परिजनों को दिखाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. छह सितंबर 2025 को आरोपी नैनीताल से झुंझुनूं आया और पीड़िता को डरा-धमकाकर बस से अपने गांव ले गया. पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि रास्ते में आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि मेरे बैग में गन है, जिसके डर से वह पूरे रास्ते चुपचाप चलती रही. अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को उत्तराखंड स्थित अपने घर में 20 दिनों तक रखा और इस दौरान उसके साथ तीन-चार बार दुष्कर्म किया.

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई
पीड़िता के पिता की शिकायत पर झुंझुनूं कोतवाली पुलिस और परिजनों ने उत्तराखंड पहुंचकर पीड़िता को दस्तयाब किया. मामले के अनुसंधान के वक्त एक समय ऐसा भी आया जब अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने एक-दो बार दुष्कर्म की बात से इनकार तक कर दिया. लेकिन न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मुस्तैदी काम आई. इस केस में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सबसे बड़ा और अकाट्य आधार बनी. जिसने वैज्ञानिक रूप से आरोपी के अपराध को साबित कर दिया.

7 महीने में आया कोर्ट का फैसला
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहद त्वरित गति से सुनवाई की. चार्ज फ्रेम होने के मात्र 7 महीने के भीतर यह फैसला सुनाया गया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 25 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को कड़े कारावास की सजा सुनाई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जगन गुर्जर हत्याकांड में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ, जांच में खुले कई राज

डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में चर्चाएं, अजमेर में सिविल लाइंस थाने लाया गया विष्णु जाट, हत्या मामले में होगी गहन पूछताछ

2 साल तक कबाड़ी बनकर करता रहा रेकी, फिर हथियारबंद गैंग से करवाई डकैती, झुंझुनूं में करोड़ों की डकैती का खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान में ट्रांसफर पर CMO की सख्ती, मंत्रियों की लिस्ट भी बिना मंजूरी नहीं होगी जारी

धौलपुर में बच्चों का झगड़ा बना खूनी संघर्ष, जीजा की मौत, तीन लोग घायल

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan: स्थानीय चुनावों में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS आरक्षण के लिए लामबंद हुए सवर्ण, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, चारपाई पर बैठी मां को कुचला, बेटा घायल

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

राजस्थान में अब हाईवे पर अतिक्रमण से लेकर एम्बुलेंस तक बदलेगा सिस्टम, जानिए वजह

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan News
Jhunjhunu News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
Rajasthan Crime
2
churu news
3
Gold Silver Price
4
Rajasthan News
5
Rajasthan Crime