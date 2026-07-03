/गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

Rajasthan Crime News: मोबाइल गेम के जरिए नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाने वाले अपराधियों के लिए झुंझुनूं की पोक्सो अदालत ने एक कड़ा संदेश दिया है. पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश इसरार खोखर ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी उत्तराखंड के नैनिताल जिले के रामनगर जोगीपुरा के रहने वाले मोहित कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

14 साल थी पीड़िता की उम्र

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र महज 14 वर्ष नौ महीने की थी. जबकि आरोपी मोहित कुमार की उम्र 28 साल थी. पीड़िता अपने मोबाइल पर ऑनलाइन 'पबजी' (PUBG) गेम खेलती थी. इसी दौरान उसकी पहचान मोहित से हुई और बाद में दोनों इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करने लगे. शुरुआत में आरोपी ने शादी का झांसा दिया. लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया और बताया कि उसका 'रोका' हो चुका है और वह शादीशुदा है. तो आरोपी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. परेशान होकर जब पीड़िता ने आरोपी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. तो आरोपी ने अपने दोस्त के नंबर से संपर्क किया.

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तस्वीर भेजकर किया ब्लैकमेल

उसने पीड़िता की कुछ तस्वीरें भेजकर उन्हें परिजनों को दिखाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. छह सितंबर 2025 को आरोपी नैनीताल से झुंझुनूं आया और पीड़िता को डरा-धमकाकर बस से अपने गांव ले गया. पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि रास्ते में आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि मेरे बैग में गन है, जिसके डर से वह पूरे रास्ते चुपचाप चलती रही. अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को उत्तराखंड स्थित अपने घर में 20 दिनों तक रखा और इस दौरान उसके साथ तीन-चार बार दुष्कर्म किया.

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई

पीड़िता के पिता की शिकायत पर झुंझुनूं कोतवाली पुलिस और परिजनों ने उत्तराखंड पहुंचकर पीड़िता को दस्तयाब किया. मामले के अनुसंधान के वक्त एक समय ऐसा भी आया जब अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने एक-दो बार दुष्कर्म की बात से इनकार तक कर दिया. लेकिन न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मुस्तैदी काम आई. इस केस में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सबसे बड़ा और अकाट्य आधार बनी. जिसने वैज्ञानिक रूप से आरोपी के अपराध को साबित कर दिया.

7 महीने में आया कोर्ट का फैसला

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहद त्वरित गति से सुनवाई की. चार्ज फ्रेम होने के मात्र 7 महीने के भीतर यह फैसला सुनाया गया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 25 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को कड़े कारावास की सजा सुनाई.