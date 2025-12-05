Zee Rajasthan
Rajasthan Crime News: झुंझुनूं में 29 नवंबर को वर्कशॉप में 18 कारों में आग लगाने वाले मुख्य आरोपी अनिल कुमावत उर्फ हांडिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी महिला के कपड़े पहनकर छुपा था. आग में 3 करोड़ का नुकसान हुआ, 4 अन्य आरोपी पहले गिरफ्तार.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Dec 05, 2025, 08:34 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 08:34 PM IST

महिला के कपड़े पहन पत्नी से आया था मिलने, पुलिस ने वहीं धर-दबोचा, लग्जरी कारों को आग लगाने के लिए था वॉन्टेड

Jhunjhunu Crime News: राजस्थान ते झुंझुनूं जिले के चूरू बाइपास इलाके में 29 नवंबर को हुई वर्कशॉप आगजनी के मामले में मुख्य आरोपी अनिल कुमावत उर्फ हांडिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना में कारों पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला के कपड़े पहनकर मोड़ा पहाड़ के गड्ढों में छुपा था. गुरुवार की देर रात वह अपनी पत्नी से मिलने निकला, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया. आरोपी को घटना स्थल पर पैदल परेड भी कराई गई, जहां उसने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा “अपराध मत करो, मुझसे गलती हो गई, दुबारा नहीं करूंगा.” इस मामले में पहले ही चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और दो नाबालिग भी निरुद्ध किए गए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार नील ने विशेष टीमें गठित की. टीमों ने झुंझुनूं, बगड़, चिड़ावा, सीकर और जयपुर समेत कई जगह दबिश दी और 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. पुलिस ने बताया कि अनिल कुमावत पर पहले से 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद अब अन्य मामलों और फरार अपराधियों के ठिकानों पर पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप संचालक नासिर ने 30 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 29 नवंबर की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप में खड़ी 18 कारों में आग लगा दी गई. हमलावरों ने पहले कारों के शीशे तोड़े और फिर पेट्रोल बम फेंककर आग लगाई. इस आगजनी में वर्कशॉप की सम्पूर्ण संपत्ति और कारें जलकर खाक हो गई, जिसका अनुमानित नुकसान 3 करोड़ रुपए है.

पुलिस ने यह भी बताया कि पांच दिन पहले भी आरोपी ने वर्कशॉप और मन्नत होटल में तोड़फोड़ की थी. उस समय भी पेट्रोल बम फेंके गए थे, लेकिन आग नहीं लगी थी. सीसीटीवी फुटेज में सभी हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं और पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है.

पुलिस ने यह भी बताया कि पांच दिन पहले भी आरोपी ने वर्कशॉप और मन्नत होटल में तोड़फोड़ की थी. उस समय भी पेट्रोल बम फेंके गए थे, लेकिन आग नहीं लगी थी. सीसीटीवी फुटेज में सभी हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं और पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है.

