/झुंझुनूं में तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी का खेल! साधु के वेश में शख्स गिरफ्तार

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर में तंत्र-मंत्र और चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है. घटना उप जिला अस्पताल के सामने की बताई जा रही है, जहां साधु के वेश में घूम रहे एक व्यक्ति पर एक राहगीर को बहलाकर उससे पैसे लेने का आरोप लगा है. मामले की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में पुलिस को भी सूचना दे दी गई. घटना को लेकर इलाके में काफी देर तक चर्चा का माहौल बना रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साधु के वेश में मौजूद व्यक्ति लोगों से बातचीत कर रहा था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक राहगीर से हुई. आरोप है कि उसने खुद को विशेष आध्यात्मिक शक्तियों वाला बताते हुए राहगीर को अपनी बातों में उलझा लिया. बातचीत के दौरान उसने तंत्र-मंत्र, चमत्कार और किस्मत बदलने जैसी बातें कहीं, जिससे राहगीर उसका विश्वास करने लगा.

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बताया जा रहा है कि साधु के वेश में मौजूद व्यक्ति ने धार्मिक और आध्यात्मिक बातों का सहारा लेकर राहगीर को प्रभावित किया. आरोप है कि इसी दौरान उसने उससे करीब दो हजार रुपए ले लिए. राहगीर को उस समय इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है. वह साधु की बातों पर भरोसा कर बैठा और उसने पैसे दे दिए. घटना के समय राहगीर की पत्नी भी वहीं मौजूद थी. जैसे ही उसे रुपए दिए जाने की जानकारी मिली, उसने तुरंत इसका विरोध किया. महिला ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया और आसपास मौजूद लोगों को पूरी बात बताई. महिला का कहना था कि उसके पति को तंत्र-मंत्र और चमत्कार का झांसा देकर पैसे लिए गए हैं.

महिला के शोर मचाने के बाद आसपास मौजूद लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. लोगों ने पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की और साधु के वेश में मौजूद व्यक्ति से सवाल-जवाब भी किए. देखते ही देखते वहां काफी भीड़ लग गई और माहौल गर्म हो गया. स्थिति बिगड़ती देख किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया. पुलिस ने साधु के वेश में घूम रहे व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. इसके बाद उसे आगे की जांच के लिए थाने ले जाया गया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने वास्तव में लोगों को झांसा देकर पैसे लिए या नहीं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं वह पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल तो नहीं रहा. मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.