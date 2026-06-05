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रामसर का 'साइको किलर' गिरफ्तार! 200 रुपये के लिए बुजुर्ग महिला से दरिंदगी के बाद हत्या, पूछताछ में उगले कई राज

Rajasthan News: झुंझुनूं में गिरफ्तार 24 वर्षीय राजेश ने पूछताछ में एक और हत्या कबूल ली है. पुलिस उसे साइको किलर मान रही है. आरोपी ने पहले लूट के इरादे से युवक की हत्या की और बाद में 200 रुपये के लिए बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 05, 2026, 09:41 PM|Updated: Jun 05, 2026, 09:41 PM
रामसर का 'साइको किलर' गिरफ्तार! 200 रुपये के लिए बुजुर्ग महिला से दरिंदगी के बाद हत्या, पूछताछ में उगले कई राज
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले के पचेरी कलां थाना पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसके बाद पुलिस उसे एक साइको किलर के रूप में देख रही है. जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई पचेरी कलां पुलिस ने बताया कि रामसर निवासी 24 वर्षीय राजेश पुत्र महासिंह ने अब एक और बेरहम हत्या की वारदात कबूल कर ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी राजेश बेहद शातिर और सनकी मिजाज का है. वह अपने मोबाइल पर लगातार अपराध से जुड़े वीडियो देखता था. उन्हीं वीडियो से आइडिया लेकर वह बड़ी ही बेरहमी से वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग करता था.

ताजा खुलासे के मुताबिक पचेरी कलां थाना इलाके में अप्रेल माह में सहड़ निवासी कृष्ण कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका चचेरा भाई 30 वर्षीय विक्रमसिंह पुत्र रघुवीर निवासी सहड़ 21 अप्रेल को रात को गुरूग्राम से सहड़ आ रहा था. जो घर नहीं पहुंचा. जिसकी लाश माजरी गांव के पास मिली थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि इसी दौरान रामसर गांव में एक बुजूर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आ गया. इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 24 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र महासिंह को गिरफ्तार किया था. राजेश ने पूछताछ में ना केवल बुजूर्ग महिला का, बल्कि 21—22 अप्रेल की दरमियान रात को सहड़ निवासी विक्रम सिंह की हत्या की वारदात भी कबूल ली.

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सीआई बनवारीलाल ने बताया कि आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लगाया गया है. जिसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 21—22 अप्रेल की दरमियान रात को पचेरी कलां से सहड़ की तरफ जा रहे विक्रम सिंह को देखकर उसने उससे लूट की वारदात करने की सोची. इसलिए उसने विक्रम सिंह पर लोहे की रॉड़ से हमला किया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में विक्रम सिंह के पास कुछ नहीं मिला तो आरोपी वहां से भाग गया. उसने रॉड़ को भी छुपा दिया. पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी कि इसी दौरान आरोपी राजेश ने गांव में ही एक और वारदात कर दी. जिसमें वह पकड़ा गया.

सीआई बनवारीलाल ने बताया कि रामसर में जिस बुजूर्ग महिला की हत्या के आरोप में आरोपी को पकड़ा था. वो भी एक सनकभरी वारदात थी. आरोपी राजेश को पता चला कि महिला के पास 200 रूपए है. उसने वो पैसे मांगे. लेकिन बुजूर्ग महिला ने मना कर दिया. जिसके बाद उसने 60 साल की बुजूर्ग महिला से दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर राजेश को जेल दाखिल करवा दिया था. अब दूसरे हत्या के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि आरोपी राजेश क्राइम से जुड़े वीडियो देखने का आदि है. जो पैसों के चक्कर में सवा महीने में दो मर्डर कर चुका है. पुलिस ने उसकी सनक को देखते हुए अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना भी जताई है. पहला मर्डर उसने सहड़​ निवासी विक्रम सिंह का 21—22 अप्रेल की दरमियान रात को किया. जहां पर लूट का इरादा था. तो वहीं दूसरा मर्डर उसने 27 मई को किया. इसमें भी महिला से 200 रूपए मांगे नहीं दिए तो दुष्कर्म और हत्या कर दी. सहड़ गांव के युवक की हत्या की बात कबूलने के बाद पचेरी कलां थाना पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपी का क्रिमिनल माइंडसेट और साइको रवैया देखने के बाद उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे इलाके में हुई कुछ अन्य अनसुलझी वारदातों का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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