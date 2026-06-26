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झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

Rajasthan News: झुंझुनूं के ढोसी गांव में 30 बीघा जमीन के विवाद में बेटे ने पिता की पहले बेरहमी से पिटाई की, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है. शुरुआती जांच में लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद सामने आया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 26, 2026, 10:33 PM|Updated: Jun 26, 2026, 10:33 PM
झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या
Image Credit: झुंझुनूं में बेटे ने जमीन के लिए पिता की हत्या कीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के मेहाड़ा थाना क्षेत्र स्थित ढोसी गांव में जमीन के विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया. गुरुवार देर रात एक बेटे ने अपने ही पिता की पहले बेरहमी से पिटाई की. फिर उन्हें घसीटते हुए सड़क तक ले गया और ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या के मामले की जांच शुरू कर दी. मेहाड़ा थानाधिकारी राममनोहर ठोलिया ने बताया कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय महावीर प्रसाद के रूप में हुई है. वहीं हत्या के आरोप में उनके 38 वर्षीय पुत्र शमशेर सिंह को हिरासत में लिया गया है. मामले में मृतक के दामाद राकेश कुमार निवासी बाढ़ड़ा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है.

तीन साल से चल रहा था जमीन का विवाद
राकेश कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि महावीर प्रसाद उनके ससुर थे. पिछले करीब तीन वर्षों से उनके और पुत्र शमशेर सिंह के बीच लगभग 30 बीघा कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के कारण शमशेर अपने पिता से अलग रहने लगा था और दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था.

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धर्मशाला के पास हुआ खूनी विवाद
रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को महावीर प्रसाद घर पर अकेले थे. उनकी पत्नी किसी रिश्तेदारी में घरड़ाना गांव गई हुई थीं. रात करीब साढ़े दस बजे महावीर प्रसाद गांव की धर्मशाला के पास बैठे हुए थे. इसी दौरान शमशेर सिंह वहां पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शमशेर ने अपने पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी.

घसीटकर सड़क पर लाया, फिर ट्रैक्टर से कुचला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना. वह लगातार अपने पिता के साथ मारपीट करता रहा और उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले आया. इसके बाद उसने वहां खड़े ट्रैक्टर से महावीर प्रसाद को कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल महावीर प्रसाद को तुरंत खेतड़ी के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की.

बराबर बंटवारा चाहते थे पिता
जांच में सामने आया है कि पिता-पुत्र के बीच करीब 30 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. महावीर प्रसाद चाहते थे कि उनकी कृषि भूमि का बराबर हिस्सा उनके बेटे और चारों बेटियों को मिले, जबकि शमशेर सिंह पूरी जमीन अपने नाम करवाना चाहता था. इस विवाद को लेकर कई बार रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हो सका. इसी कारण पिछले दो-तीन वर्षों से दोनों अलग-अलग रह रहे थे.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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