/झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में क्लर्क के पद पर कार्यरत एक युवक ने अपनी ही मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने रात करीब 11 बजे अपनी बहन को फोन कर कहा, "मैंने मां को मार डाला." सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

बहन को फोन कर खुद बताया हत्या की बात

जानकारी के अनुसार, आरोपी राजवीर डूडी ने बुधवार रात 10:58 बजे अपनी बहन अनिता को फोन किया. जैसे ही अनिता ने कॉल उठाई, राजवीर ने कहा कि उसने मां की हत्या कर दी है. यह सुनते ही अनिता ने अपनी बड़ी बहन और बहनोई शिवकुमार को सूचना दी. इसके बाद परिवार के लोग तुरंत नवलगढ़ स्थित घर पहुंचे. खिड़की से देखा तो प्रभाती देवी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं, जबकि राजवीर उनके पास ही लेटा हुआ था.

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अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी मौत

परिजन तुरंत प्रभाती देवी को नवलगढ़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही नवलगढ़ थाना पुलिस, डीएसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी राजवीर को घर से ही हिरासत में ले लिया. गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और पैतृक गांव सिंगनौर में अंतिम संस्कार किया गया.

घरेलू विवाद के बाद हुई वारदात

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय घर में केवल राजवीर और उसकी मां प्रभाती देवी ही मौजूद थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर राजवीर ने रसोई में रखा चाकू उठाया और मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के बाद प्रभाती देवी वहीं गिर गईं और आरोपी उनके पास ही लेट गया.

संघर्ष कर बेटे को बनाया था सरकारी कर्मचारी

प्रभाती देवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में अपने पांच बच्चों की परवरिश की थी. जब राजवीर केवल छह महीने का था, तभी उसके पिता शीशराम डूडी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. बाद में राजवीर को अनुकंपा के आधार पर पीडब्ल्यूडी में नौकरी मिली. वर्ष 2020 में उसकी शादी हुई और वह नवलगढ़ में अपना मकान बनाकर रहने लगा.

शराब की लत बनी परिवार की परेशानी

परिजनों के अनुसार, राजवीर शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में अपनी पत्नी और मां से मारपीट व गाली-गलौज करता था. इसी वजह से उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ मायके में रह रही थी. घटना के समय भी घर में मां और बेटा ही थे.

पुलिस जुटा रही साक्ष्य

वारदात की सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त कर लिया है. साथ ही खून से सने फर्श के नमूने भी जांच के लिए एकत्र किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.