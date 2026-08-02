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झुंझुनूं में विवाहिता की मौत का रहस्य गहराया! परिजनों ने उठाए सवाल- आखिर कैसे गई प्रियंका की जान?

Rajasthan News: झुंझुनूं के किठाना गांव में विवाहिता प्रियंका का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला. पीहर पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर कार की मांग और प्रताड़ना का दावा किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 02, 2026, 10:21 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 10:21 PM IST
झुंझुनूं में विवाहिता की मौत का रहस्य गहराया! परिजनों ने उठाए सवाल- आखिर कैसे गई प्रियंका की जान?
Image Credit: झुंझुनूं के किठाना गांव में विवाहिता प्रियंका का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सुलताना थाना क्षेत्र के किठाना गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर चिड़ावा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी. वहीं, मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है.

पीहर पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से प्रियंका को दहेज के लिए परेशान कर रहा था. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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शादी के बाद से कार की मांग का आरोप
परिजनों के अनुसार प्रियंका की शादी वर्ष 2019 में हुई थी. शादी के समय उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज में घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल भी दी गई थी. आरोप है कि ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल से खुश नहीं था और लगातार कार की मांग कर रहा था. जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो प्रियंका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप
पीहर पक्ष का कहना है कि प्रियंका के सास-ससुर उसे दहेज को लेकर ताने देते थे. वहीं, उसका पति, जो जम्मू में भारतीय सेना में तैनात है, फोन पर भी उसे परेशान करता था. परिजनों का आरोप है कि लगातार हो रही प्रताड़ना के कारण प्रियंका काफी परेशान रहती थी.

सुबह फोन पर मिली मौत की सूचना
मृतका के परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे उन्हें प्रियंका के काका-ससुर का फोन आया. फोन पर प्रियंका की मौत की जानकारी दी गई. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने प्रियंका के शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया. इसी आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

पुलिस जुटी जांच में
घटना की सूचना मिलने के बाद सुलताना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए चिड़ावा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार फिलहाल मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मृतका के परिजन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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