/पति और 3 बच्चों को छोड़ 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही...

Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मध्यप्रदेश निवासी एक महिला ने हरियाणा निवासी एक शिक्षक पर चार साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रखकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है.

महिला का आरोप है कि प्रेम संबंधों में भरोसा कर उसने अपने पति और तीन बच्चों तक को छोड़ दिया लेकिन अब उसे धोखा मिला है और वह दर-दर भटकने को मजबूर है. महिला ने बताया कि वह पिछले 10-15 दिनों से झुंझुनूं कोतवाली और एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा.

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महिला ने आरोप लगाया कि साल 2022 में मध्यप्रदेश के डिंडौली जिले में शिक्षक की पोस्टिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और शिक्षक ने शादी का भरोसा दिलाया. महिला ने बताया कि उसने अपने पति को तलाक देकर और तीन बच्चों को छोड़कर शिक्षक के साथ रहने का फैसला किया. महिला के अनुसार, वह करीब एक साल तक मध्यप्रदेश में शिक्षक के साथ रही.

लिव इन रिलेशनशिप का इकरारनामा

इसके बाद शिक्षक उसे झुंझुनूं ले आया, जहां चूरू रोड स्थित एक किराए के मकान में दोनों साथ रहने लगे. महिला ने बताया कि करीब तीन साल तक साथ रहने के बावजूद जब शिक्षक ने शादी नहीं की तो उसने दबाव बनाना शुरू किया. आरोप है कि इसके बाद शिक्षक उसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ ले गया और वहां लिव इन रिलेशनशिप का इकरारनामा तैयार करवाकर उसे भरोसे में ले लिया.

महिला का आरोप है कि अब शिक्षक ने उसे किराए के मकान से भी निकलवा दिया है, जिसके बाद वह शक्ति सदन झुंझुनूं में रह रही है. महिला ने कहा कि अब उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. वह न तो वापस मध्यप्रदेश जा सकती है और न ही शिक्षक उसे अपनाने को तैयार है. महिला ने आरोप लगाया कि शिक्षक उसके दस्तावेज और पुराना मोबाइल भी अपने साथ ले गया, जिसमें उनके संबंधों से जुड़े सबूत मौजूद थे.

आरोपी शिक्षक बताया जा रहा तलाकशुदा

महिला ने बताया कि पुलिस उसे कभी मध्यप्रदेश तो कभी हरियाणा जाकर कार्रवाई करने की सलाह दे रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी है, जो पहले मध्यप्रदेश और वर्तमान में झुंझुनूं में कार्यरत है. वह तलाकशुदा बताया जा रहा है.