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झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: झुंझुनूं जिले के भूरासर गांव में रविवार सुबह 21 वर्षीय युवक राजकुमार का शव गांव के जोहड़ के पास एक पेड़ से लटका मिला. युवक शनिवार से घर से लापता था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बीडीके अस्पताल भिजवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 12, 2026, 07:09 PM|Updated: Jul 12, 2026, 07:09 PM
झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सदर थाना क्षेत्र के भूरासर गांव में रविवार सुबह एक 21 वर्षीय युवक का शव जोहड़ के पास जाल के पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया.

युवक के देर रात तक वापस नहीं लौटने पर तलाश शुरू

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परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान राजकुमार पुत्र महेंद्र सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी भूरासर का बास के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि राजकुमार शनिवार को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

रविवार सुबह करीब 6 बजे उसकी मां और भाई सुनील उसे ढूंढते हुए गांव के जोहड़ के पास पहुंचे, जहां जाल के पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका मिला. यह दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को नीचे उतरवाकर BDK अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

सरकारी फोन पर पुलिस को मिली थी सूचना

परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस के अनुसार, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिसकर्मी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:30 बजे सरकारी फोन पर सूचना मिली थी कि भूरासर का बास निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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