सीमा सुरक्षा को नई ताकत, स्वदेशी मैग्नेट्रॉन तकनीक से मिसाइल और ड्रोन होंगे फेल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के पिलानी स्थित सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CEERI) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं की दिशा में मजबूती मिलेगी.CSIR-CEERI संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी हाई-पावर मैग्नेट्रॉन तकनीक को निजी क्षेत्र की कंपनी टॉन्बो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है. यह तकनीक देश के एंटी-ड्रोन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है.

माइक्रोवेव बीम से दुश्मन ड्रोन होंगे निष्क्रिय

यह आधुनिक तकनीक दुश्मन के ड्रोन, यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन), मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है. यह मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव बीम के माध्यम से इन शत्रु प्रणालियों को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर सकता है, जिससे भारतीय सीमा में घुसते ही शत्रु ड्रोन को रोका जा सकेगा. सीएसआईआर-सीरी ने इस तकनीकी हस्तांतरण के लिए टॉन्बो इमेजिंग के साथ एक करोड़ रुपये का तकनीकी करार किया है. यह पूरी तकनीक 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा पर आधारित है, जिसका डिजाइन, विकास और परीक्षण संस्थान ने पूरी तरह इन-हाउस किया है.

वैश्विक महत्व और भविष्य का उपयोग

इस करार के दौरान यूएई, कोलंबिया और बेलारूस से आए विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस स्वदेशी तकनीक की अंतरराष्ट्रीय मांग को भी दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टॉन्बो इमेजिंग जो पहले भी भारतीय सुरक्षा बलों को ऑप्टिकल तकनीक प्रदान कर चुकी है, अब इस हाई-पावर मैग्नेट्रॉन तकनीक का उपयोग-एंटी-ड्रोन सिस्टम, हाई-पावर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल इंटरसेप्शन जैसी तकनीकों में करेगी.

सीएसआईआर-सीरी के निदेशक डॉ. पी.सी. पंचारिया ने बताया कि यह साझेदारी न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को एंटी-ड्रोन तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-