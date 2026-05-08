Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /राजस्थान में 'यमराज' के साये में संस्कृत शिक्षा! जर्जर स्कूलों में जान हथेली पर रखकर पढ़ रहे मासूम

राजस्थान में 'यमराज' के साये में संस्कृत शिक्षा! जर्जर स्कूलों में जान हथेली पर रखकर पढ़ रहे मासूम

Jhunjhunu News: राजस्थान के संस्कृत स्कूलों के भवन अब 'कब्रगाह' बनते जा रहे हैं. अकेले झुंझुनूं में 28 स्कूल जर्जर हैं. सरकार की बजट घोषणाओं के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ और अब मानसून की दस्तक से मासूम बच्चों की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 08, 2026, 10:58 AM|Updated: May 08, 2026, 10:58 AM
राजस्थान में 'यमराज' के साये में संस्कृत शिक्षा! जर्जर स्कूलों में जान हथेली पर रखकर पढ़ रहे मासूम
Image Credit: rajasthan dilapidated sanskrit school buildings jhunjhunu risk monsoon

Jhunjhunu News: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है. जहां वेद और श्लोकों की गूंज होनी चाहिए. वहां अब डर और खतरे का साया मंडरा रहा है. प्रदेश के संस्कृत स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि कई भवन कभी भी जमींदोज हो सकते हैं. सरिए बाहर निकल आए हैं. छतों से सीलन टपक रही है और बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सबसे चौंकाने वाली तस्वीर झुंझुनूं जिले से सामने आई है. जहां 28 संस्कृत विद्यालय जर्जर हालत में हैं और 25 कमरे ऐसे हैं जिन्हें कभी भी गिराया जा सकता है.

राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूल अब शिक्षा से ज्यादा संभावित हादसों का डर रहता है. संस्कृत शिक्षा निदेशालय की हालिया रिपोर्ट ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 44 संस्कृत स्कूल भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि उन्हें तत्काल ढहाना जरूरी माना गया है. इतना ही नहीं, 245 स्कूलों के 776 कमरे बैठने लायक तक नहीं बचे हैं. जबकि 3239 कमरों में भारी मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

28 संस्कृत विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में
सबसे खराब हालात झुंझुनूं जिले में सामने आए हैं. जिले के 28 संस्कृत विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं और 144 कक्षा-कक्षों को तत्काल सुधार की जरूरत है. इनमें से चार विद्यालयों के 25 कमरे इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें कंडम घोषित कर कभी भी जमींदोज किया जा सकता है. संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व संभागीय शिक्षा अधिकारी कैलाश चतुर्वेदी कहते हैं कि विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और ज्यादातर भवन 40 से 50 साल पुराने हैं. निर्माण कार्यों में पहले हुई लापरवाही का खामियाजा अब विद्यार्थी भुगत रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को अब तत्काल सर्वे कराकर मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चे बिना डर के पढ़ाई कर सकें.

सीलन ने पूरी बिल्डिंग को कमजोर बना दिया
तस्वीरें झुंझुनूं जिले के पदमपुरा स्थित राजकीय संस्कृत प्रवेशिका स्कूल की हैं. जहां स्कूल भवन खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है. छतों से प्लास्टर झड़ रहा है सरिए बाहर निकल चुके हैं और सीलन ने पूरी बिल्डिंग को कमजोर बना दिया है. स्कूल के शिक्षक रोहिताश्व कुमावत बताते हैं कि भवन की हालत को देखते हुए पिछले साल ही सरकार को मेजर रिपेयर का प्रस्ताव भेज दिया गया था. विभागीय सर्वे में भी छह कमरों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त माना गया. लेकिन हैरानी की बात ये है कि सर्वे के महीनों बाद भी ना बजट जारी हुआ और ना ही किसी एजेंसी को काम सौंपा गया. ऐसे में बच्चे और शिक्षक रोज खतरे के बीच पढ़ाई और अध्यापन करने को मजबूर हैं. आगामी दिनों मानसून दस्तक देगा और हर बारिश के साथ हादसे का डर भी बढ़ता जा रहा है.

पुरानी बिल्डिंग अब जवाब देने लगी
झुंझुनूं जिले के चिराना में 1966 से संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है. स्कूल का नया भवन तो सुरक्षित है. लेकिन पुरानी बिल्डिंग अब जवाब देने लगी है. कई जगह दीवारों में दरारें हैं. प्लास्टर टूट चुका है और चार कमरे पूरी तरह कंडम हो चुके हैं. संस्था प्रधान शंभूदयाल शर्मा बताते हैं कि नीचे की पुरानी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है. जिसके मरम्मत का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है. वहीं चार कमरों की हालत ऐसी है कि अब उन्हें गिराकर नए सिरे से निर्माण करना ही एकमात्र विकल्प बचा है. सबसे बड़ी बात ये है कि चिराना की यही संस्कृत स्कूल जिले में संस्कृत विभाग के नोडल स्कूल के रूप में काम करती है. बावजूद इसके यहां भी हालात बदहाल हैं. सवाल ये है कि जब नोडल स्कूल सुरक्षित नहीं है. तो बाकी स्कूलों की हालत कैसी होगी. इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

हजारों विद्यार्थी ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर
राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की घोषणाएं जरूर की थीं. संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने 24 मार्च 2026 को प्रस्ताव भी शासन तक भेज दिए थे. लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के चलते मानसून से पहले अब तक काम शुरू नहीं हो पाया. नतीजा ये है कि आज भी हजारों विद्यार्थी ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. फिलहाल हाल ही में निदेशालय की नींद खुली है. इस मामले में निदेशालय ने संभागीय अधिकारियों को जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने और जल्द से जल्द तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. वहीं संस्कृत शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि जर्जर स्कूल भवन विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ हैं. उनका कहना है कि बजट घोषणाओं का फायदा तभी है. जब मानसून से पहले जमीन पर काम दिखाई दे और तुरंत फंड जारी किया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

ट्रेंडिंग न्यूज़

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

290 करोड़ से चमकेगा राजस्थान, इन इलाकों में बनाई जाएंगी 38 हाईटेक सड़कें!

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

पूरे भारत में मशहूर है राजस्थान का ये ‘मुरब्बे का शहर’, स्वाद ऐसा कि हर कोई हो जाता है दीवाना!

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

पानी की समस्या के लिए महिलाओं ने नवलगढ़ JEN को घेरा, खरी-खोटी सुनी, तो रो पड़ी अंतरा मीणा!

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इस बिजनेस के लिए 20 लाख तक मिलेगा ग्रांट

क्या आपको पता है राजस्थानी कड़क चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

ACB को देखते ही कांपने लगा रिश्वतखोर! फर्श पर फेंके घूस के पैसे, टोंक औषधि विभाग में मचा हड़कंप

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, अब बिना खर्च होगा फ्री हेल्थ चेकअप!

झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

Rajasthan Weather Update: बस कुछ देर में तूफान की मार झेलेंगे राजस्थान के ये जिले, धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

राजस्थान में यहां बनेगा 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान के इन लोकेशन पर इंद्रदेव होंगे मेहरबान! 16 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

आपने हरी मिर्च के टिपोरे ट्राई किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

24 घंटे की राहत के बाद राजस्थान में फिर तपाएगी प्रचंड गर्मी, 9 मई से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े से हाल होगा बेहाल

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

राजस्थान में आज फिर रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जल संसाधनों के संरक्षण पर सरकार का बढ़ा फोकस

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: सीकर में CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

हनुमानगढ़ में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का सनसनीखेज छापा, SBI बैंक में 162 फर्जी किसानों का खुलासा

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में हिला सराफा बाजार, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानें ताजा भाव

1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

राजस्थान ASP से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, 84 Additional SP का ट्रांसफर, प्रमोशन के बाद मिला नया पद

राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’

Tags:
Jhunjhunu news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में 1008 कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ, जय श्रीराम के नारों से गूंजा क्षेत्र

प्रतापगढ़ में 1008 कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ, जय श्रीराम के नारों से गूंजा क्षेत्र

Pratapgarh news
2

Rajasthan News: कूनो से धौलपुर पहुंचा चीता, चीते के शिकार का वीडियो वायरल, वन विभाग हाई अलर्ट पर

Dholpur news
3

जोधपुर की वह कौन सी डिश है, जिसे 'मिर्ची' होने के बावजूद लोग मिठाई की तरह लाइन लगाकर खरीदते हैं?

do you know
4

डूंगरपुर में शिक्षा का बुरा हाल, 17 पद खाली, गुरुजी नदारद तो छात्रों ने खुद ही संभाल ली क्लास!

dungarpur news
5

किसे मिलेगी कुर्सी, किसका कटेगा पत्ता? राजस्थान सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, पढ़ें जोगाराम पटेल का बयान

Rajasthan Politics