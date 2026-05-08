/राजस्थान में 'यमराज' के साये में संस्कृत शिक्षा! जर्जर स्कूलों में जान हथेली पर रखकर पढ़ रहे मासूम

Jhunjhunu News: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है. जहां वेद और श्लोकों की गूंज होनी चाहिए. वहां अब डर और खतरे का साया मंडरा रहा है. प्रदेश के संस्कृत स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि कई भवन कभी भी जमींदोज हो सकते हैं. सरिए बाहर निकल आए हैं. छतों से सीलन टपक रही है और बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सबसे चौंकाने वाली तस्वीर झुंझुनूं जिले से सामने आई है. जहां 28 संस्कृत विद्यालय जर्जर हालत में हैं और 25 कमरे ऐसे हैं जिन्हें कभी भी गिराया जा सकता है.

राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूल अब शिक्षा से ज्यादा संभावित हादसों का डर रहता है. संस्कृत शिक्षा निदेशालय की हालिया रिपोर्ट ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 44 संस्कृत स्कूल भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि उन्हें तत्काल ढहाना जरूरी माना गया है. इतना ही नहीं, 245 स्कूलों के 776 कमरे बैठने लायक तक नहीं बचे हैं. जबकि 3239 कमरों में भारी मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है.

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28 संस्कृत विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में

सबसे खराब हालात झुंझुनूं जिले में सामने आए हैं. जिले के 28 संस्कृत विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं और 144 कक्षा-कक्षों को तत्काल सुधार की जरूरत है. इनमें से चार विद्यालयों के 25 कमरे इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें कंडम घोषित कर कभी भी जमींदोज किया जा सकता है. संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व संभागीय शिक्षा अधिकारी कैलाश चतुर्वेदी कहते हैं कि विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और ज्यादातर भवन 40 से 50 साल पुराने हैं. निर्माण कार्यों में पहले हुई लापरवाही का खामियाजा अब विद्यार्थी भुगत रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को अब तत्काल सर्वे कराकर मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चे बिना डर के पढ़ाई कर सकें.

सीलन ने पूरी बिल्डिंग को कमजोर बना दिया

तस्वीरें झुंझुनूं जिले के पदमपुरा स्थित राजकीय संस्कृत प्रवेशिका स्कूल की हैं. जहां स्कूल भवन खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है. छतों से प्लास्टर झड़ रहा है सरिए बाहर निकल चुके हैं और सीलन ने पूरी बिल्डिंग को कमजोर बना दिया है. स्कूल के शिक्षक रोहिताश्व कुमावत बताते हैं कि भवन की हालत को देखते हुए पिछले साल ही सरकार को मेजर रिपेयर का प्रस्ताव भेज दिया गया था. विभागीय सर्वे में भी छह कमरों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त माना गया. लेकिन हैरानी की बात ये है कि सर्वे के महीनों बाद भी ना बजट जारी हुआ और ना ही किसी एजेंसी को काम सौंपा गया. ऐसे में बच्चे और शिक्षक रोज खतरे के बीच पढ़ाई और अध्यापन करने को मजबूर हैं. आगामी दिनों मानसून दस्तक देगा और हर बारिश के साथ हादसे का डर भी बढ़ता जा रहा है.

पुरानी बिल्डिंग अब जवाब देने लगी

झुंझुनूं जिले के चिराना में 1966 से संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है. स्कूल का नया भवन तो सुरक्षित है. लेकिन पुरानी बिल्डिंग अब जवाब देने लगी है. कई जगह दीवारों में दरारें हैं. प्लास्टर टूट चुका है और चार कमरे पूरी तरह कंडम हो चुके हैं. संस्था प्रधान शंभूदयाल शर्मा बताते हैं कि नीचे की पुरानी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है. जिसके मरम्मत का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है. वहीं चार कमरों की हालत ऐसी है कि अब उन्हें गिराकर नए सिरे से निर्माण करना ही एकमात्र विकल्प बचा है. सबसे बड़ी बात ये है कि चिराना की यही संस्कृत स्कूल जिले में संस्कृत विभाग के नोडल स्कूल के रूप में काम करती है. बावजूद इसके यहां भी हालात बदहाल हैं. सवाल ये है कि जब नोडल स्कूल सुरक्षित नहीं है. तो बाकी स्कूलों की हालत कैसी होगी. इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

हजारों विद्यार्थी ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर

राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की घोषणाएं जरूर की थीं. संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने 24 मार्च 2026 को प्रस्ताव भी शासन तक भेज दिए थे. लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के चलते मानसून से पहले अब तक काम शुरू नहीं हो पाया. नतीजा ये है कि आज भी हजारों विद्यार्थी ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. फिलहाल हाल ही में निदेशालय की नींद खुली है. इस मामले में निदेशालय ने संभागीय अधिकारियों को जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने और जल्द से जल्द तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. वहीं संस्कृत शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि जर्जर स्कूल भवन विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ हैं. उनका कहना है कि बजट घोषणाओं का फायदा तभी है. जब मानसून से पहले जमीन पर काम दिखाई दे और तुरंत फंड जारी किया जाए.