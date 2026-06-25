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झुंझुनूं में फर्जी आर्मी विजिलेंस ऑफिसर का भंडाफोड़, ECHS अधिकारी बन अस्पतालों में कर रहा था जांच

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में संचालित कुछ निजी अस्पतालों में ईसीएचएस अधिकारी बनकर पहुंचे कथित आरोपी ने ठगी का प्रयास किया. मामला सामने आने के बाद चिड़ावा ईसीएचएस प्रभारी ने टीम को भेजकर कथित ठग को पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन आरोपी कार से फरार हो गया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 25, 2026, 05:11 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:11 PM
झुंझुनूं में फर्जी आर्मी विजिलेंस ऑफिसर का भंडाफोड़, ECHS अधिकारी बन अस्पतालों में कर रहा था जांच
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में संचालित कुछ निजी अस्पतालों में ईसीएचएस अधिकारी बनकर पहुंचे कथित आरोपी ने ठगी के प्रयास किए. आरोपी ने खुद को दिल्ली से आर्मी का विजिलेंस ऑफिसर बताते हुए अस्पताल संचालकों से योजना से जुड़ी जानकारी लेते हुए डराने-धमकाने के प्रयास किए, हालांकि अस्पताल संचालकों और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चिड़ावा के अधिकारियों की सतर्कता से वारदात टल गई.

मामला सामने आने के बाद चिड़ावा ईसीएचएस प्रभारी ने टीम को भेजकर कथित ठग को पकड़ने के प्रयास किए. मगर आरोपी कार से फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक काले रंग की कार में सवार होकर लेफ्टिनेंट कर्नल की स्टार लगी वर्दी के साथ कथित आरोपी चुंगी नाका के पास निजी अस्पताल पहुंचा. आरोपी ने अस्पताल प्रबंधन को खुद को दिल्ली से ईसीएचएस अधिकारी बताते हुए रिकॉर्ड मांगा. जिसपर अस्पताल प्रबंधन ने जरूरी दस्तावेज दिखा दिए, यहां काफी देर तक जांच-पड़ताल के बाद कथित आरोपी कार में सवार होकर खेतड़ी रोड के निजी अस्पताल पहुंचा. जहां काफी देर तक रुककर जांच-पड़ताल की कोशिश की.

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निजी अस्पताल संचालक ने किया पर्दाफास

मगर अस्पताल प्रबंधन ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी. ऐसे में वर्दीधारी आरोपी खेतड़ी रोड के ही अन्य निजी अस्पताल पहुंच गया. यहां स्टाफ से ईसीएचएस योजना से संबंधित मरीजों की ओपीडी, भर्ती और इलाज से संबंधित दस्तावेज मांगे. अस्पताल स्टाफ ने रिकॉर्ड भी दिखा दिया. इस बीच अस्पताल के डायरेक्टर भी रिकॉर्ड रूम में आ गए.

उन्होंने कथित आरोपी से जरूरी जानकारी चाही तो ये चैंबर में चलने की बात कहने लगे. बाद में अस्पताल के डायरेक्टर ने अपने चैंबर में आर्मी से जुड़ी बातें की, तो कुछ शक हुआ. उधर दूसरे निजी अस्पताल संचालक ने कथित आरोपी की जानकारी अस्पताल के डायरेक्टर और ईसीएचएस प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत को दे दी. इस बीच प्रभारी कर्नल शेखावत ने अस्पताल निदेशक से संपर्क कर कथित आरोपी को रोकने की बात कही.

मगर आरोपी दूसरे अस्पताल का निरीक्षण कर वापस आने की बात कहकर फरार हो गया. खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल और विजिलेंस ऑफिसर बताकर अस्पताल का निरीक्षण करने आए कथित आरोपी की भनक लगने पर चिड़ावा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत ने सूबेदार मेजर हीरासिंह और एएलडी जितेंद्र कुमार को अस्पताल भेजा. मगर तब तक आरोपी फरार हो चुका था. बाद में अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी का हरियाणा बॉर्डर के पिलोद तक पीछा भी किया. मगर आरोपी किसी दूसरे रास्ते से हरियाणा की तरफ फरार हो गया.

आर्मी सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर हुआ शक

आरोपी के पास हरियाणा नंबरों की ही कार थी. निजी अस्पताल में ईसीएचएस योजना के निरीक्षण के लिए आया आरोपी आर्मी की वर्दी में था. जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और स्टार लगा हुआ था. जिसकी उम्र करीब 30-35 साल के बीच लग रही थी. आरोपी को आर्मी और योजना से जुड़ी काफी जानकारी थी. गाड़ी में आरोपी के अलावा चालक भी सवार था. अस्पताल प्रबंधन को पहली बार तो हकीकत में विजिलेंस टीम के पहुंचने का अंदेशा हुआ.

मगर बाद में देखा कि खुद को विजिलेंस ऑफिसर बता रहे व्यक्ति के साथ आर्मी का कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था. ऐसे में युवक पर शक हुआ. अस्पताल संचालकों ने सतर्कता दिखाते हुए आर्मी से जुड़ी जानकारी मांगी, तो आरोपी सकपका गया. खेतड़ी रोड के अस्पताल संचालक ने पॉलीक्लिनिक के प्रभारी कर्नल शेखावत से बात करवाई, तो कुछ सवालों में उलझ गया. खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भाग गया.

मामले में ईसीएचएस पॉली क्लिनिक चिड़ावा के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत ने बताया कि निजी अस्पतालों से आर्मी विजिलेंस ऑफिसर के जांच के लिए पहुंचने की शिकायत मिली थी. खुद को विजिलेंस ऑफिसर बता रहे आरोपी से मैंने बात की और कुछ आर्मी कोर और ट्रेड से संबंधित सवाल किए, तो वह जवाब नहीं दे पाया. जिस कारण हमें शक हुआ. पॉली क्लिनिक से दो जवानों को पकड़ने के लिए भी भेजा. मगर आरोपी फरार हो गया, जिसकी शिकायत आर्मी हेड क्वार्टर को भेजी जा रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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