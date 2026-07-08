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झुंझुनूं में एनर्जी ड्रिंक का पूरा स्टॉक जब्त, 'दिमाग तेज, शरीर एनर्जेटिक' लिखना पड़ा भारी

राजस्थान में 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने झुंझुनूं और बीकानेर में कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी और भ्रामक दावे करने वाले उत्पादों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 08, 2026, 08:08 PM|Updated: Jul 08, 2026, 08:08 PM
झुंझुनूं में एनर्जी ड्रिंक का पूरा स्टॉक जब्त, 'दिमाग तेज, शरीर एनर्जेटिक' लिखना पड़ा भारी
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने झुंझुनूं में बड़ी कार्रवाई करते हुए रीको शास्त्री नगर स्थित एक गोदाम से 'स्टिंग क्लासिक' पेय पदार्थ की 6,012 बोतलें नमूना लेने के बाद सीज कर दी.

कार्रवाई भ्रामक लेबलिंग के आरोप में की गई. सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जांच के दौरान बोतलों के लेबल पर 'Stimulates Mind' और 'Energizes Body' जैसे दावे अंकित पाए गए. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार इस प्रकार के दावे भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं. फूड सेफ्टी अधिकारी महेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत पेय पदार्थ का नमूना लिया और गोदाम में रखी 200 कार्टून में पैक कुल 6,012 बोतलों को सीज कर दिया.

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अधिकारियों ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्देशों के अनुसार कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर 'एनर्जी ड्रिंक', 'स्पोर्ट्स ड्रिंक', 'स्टिमुलेट्स माइंड' जैसे दावों का उल्लेख भ्रामक माना जाता है. इस संबंध में हाल ही में पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अधिक कैफीन वाले ऐसे पेय पदार्थ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भ्रामक दावे करने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई

वहीं, बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक की बड़ी खेप पर कार्रवाई शुरू कर दी है. 30 हजार से अधिक कैन सीज किए जा रहे हैं और एफएसएसएआई की गाइडलाइन के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही है.

जिले के करणी औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक के बड़े स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए 30 हजार से अधिक कैन सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने गोदाम में रखे स्टॉक का निरीक्षण किया और दस्तावेजों की भी जांच की.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा और भानु प्रताप सिंह गहलोत के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में एफएसएसएआई की गाइडलाइन के अनुरूप उत्पादों की लेबलिंग, पैकेजिंग और किए गए दावों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, जांच के लिए उत्पादों के सैंपल भी लिए जाएंगे.

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. हाल ही में एफएसएसएआई ने कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स की लेबलिंग और संभावित दुष्प्रभावों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी के तहत यह जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं तक नियमों के अनुरूप उत्पाद ही पहुंचें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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