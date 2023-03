Rajasthan: झुंझुनूं में बरसी आसमानी आफत ! मंडावा सर्वाधिक प्रभावित, किसानों के फसल मिट्टी में मिले

Hail fell at many places in Rajasthan : जिले में आज दोपहर बाद अचानक बारिश के साथ ओले गिरे. जिले की सात में चार विधानसभा क्षेत्रों में कहीं तो कहीं ज्यादा ओले गिरे. खेतड़ी, उदयपुरवाटी तथा नवलगढ़ क्षेत्र को छोड़ दें तो शेष चारों विधानसभा क्षेत्र मंडावा, पिलानी, झुंझुनूं और सूरजगढ़ में ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसलें खराब हो गई. ओलों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मंडावा रहा. जहां पर सफेद चादर बिछ गई और खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई. चुड़ैला, डाबड़ी धीरसिंह, अलसीसर, हंसासर आदि गांवों कई सालों बाद लोगों ने इतनी भयंकर ओलावृष्टि देखी है. 10 से 15 मिनट तक चने के आकार के गिरे ओलों के कारण कश्मीर और शिमला जैसे हालात बन गए.

इस ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल भी खराब हुई है तो पेड़-पौधों पर लगे फल-फूल भी खराब हो गए है. इसके अलावा कई जगह पर पक्षियों की भी जान पर बन पाई. गांवों में पेड़ों से झड़ने के बाद सड़कें भी पत्तों से हरी हो गई. वहीं ओलावृष्टि के वीडियों भी शाम को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और स्टेटस, स्टोरीज और रिल्स के जरिए शहरी क्षेत्र के लोगों ने इस मौसम को खूब एंजॉय भी किया. इधर, किसानों ने मांग की है कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का तुरंत मुआवजा दिया जाए. क्योंकि पहले ही पाले की मार झेल रही फसलों को अब ओलों की मार पड़ गई है.

किसानों की फसलें मिट्टी में मिल गई

जिससे किसानों की फसलें लगभग मिट्टी में मिल गई है. ओलावृष्टि के कारण जौ और गेंहू की लगी फसलों को नुकसान हुआ है. वहीं खेतों में कटी सरसों की फसल भी दागी होने की संभावना बन गई है. सूरजगढ़ विधानसभा के बुहाना, पिलानी विधानसभा के चिड़ावा, लांबा, झुंझुनूं विधानसभा के पुरा की ढाणी, सुलताना, इक्तारपुरा, कालीपहाड़ी, इस्लामपुर, लालपुर आदि क्षेत्रों में ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई है.