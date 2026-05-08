/Nawalgarh Drainage Project: नवलगढ़ ड्रेनेज परियोजना पर हाईकोर्ट की सख्ती, ढेडाणा जोहड़ में गंदा पानी डालने पर लगाई रोक

Nawalgarh Drainage Project: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में करीब 35 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना पर एक बार फिर संकट गहरा गया है. राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कृषि उपज मंडी के पास ढेडाणा जोहड़ में ड्रेनेज का गंदा, ट्रीटेड या प्रदूषित पानी डालने पर रोक लगाते हुए सरकार को वैकल्पिक स्थान तलाशने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट की सख्ती के बाद शहर में तीन साल से अटक-अटक कर चल रही यह परियोजना फिर विवादों में आ गई है. राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की डबल बैंच ने नवलगढ़ निवासी पूर्व चेयरमैन रिछपाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि गैर मुमकिन ढेडाणा जोहड़ को किसी भी प्रकार के प्रदूषण और कंटामिनेशन से बचाना कानूनन जरूरी है.

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न्यायाधीश विनित कुमार माथुर और डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने सरकार को 13 जुलाई 2026 तक ड्रेनेज के पानी के निस्तारण के लिए नया स्थान तय करने का समय दिया है. दरअसल नगरपालिका और आरयूआईडीपी ने शहर के संपूर्ण ड्रेनेज पानी के निस्तारण के लिए ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत स्थित ढेडाणा जोहड़ का चयन किया था. यहां संवेदक फर्म मैसर्स आरजीआई-आरबीआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 30 फीट गहरे बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाए जा चुके हैं और पाइपलाइन भी बिछा दी गई है.

लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस स्थान पर किसी भी प्रकार का ड्रेनेज पानी डालने पर रोक लगा दी है. मामले में यह भी सामने आया कि जिला कलेक्टर ने मार्च 2025 में आठ शर्तों के साथ एनओसी जारी की थी. इनमें जोहड़ का मूल स्वरूप बनाए रखने, कैचमेंट एरिया को प्रभावित नहीं करने, पर्यावरण संरक्षण, पेड़-पौधों की सुरक्षा और पशु-पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाने जैसी शर्तें शामिल थीं. आरोप है कि इन शर्तों की अनदेखी करते हुए जोहड़ के बड़े हिस्से में गहरे गड्ढे खोद दिए गए और खेजड़ी, नीम, सिरस सहित अन्य वनस्पति को भी नष्ट कर दिया गया.

तहसीलदार की रिपोर्ट में भी ढेडाणा जोहड़ की भूमि को “गैर मुमकिन जोहड़” बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार इस जगह को ड्रेनेज डंपिंग स्टेशन के रूप में उपयोग करने की तैयारी की जा रही थी तथा खुदवाए गए गड्ढों का उपयोग गंदे पानी के संग्रहण के लिए प्रस्तावित था. इधर याचिका से जुड़े पूर्व पालिकाध्यक्ष ने भी मामले को और गंभीर बताते हुए कहा है कि अगली सुनवाई में परियोजना के लिए खुदाई के दौरान निकाली गई लाखों रुपए कीमत की मिट्टी बेचने का मुद्दा भी मजबूती से उठाया जाएगा. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है.

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