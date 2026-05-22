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Congress vs BJP: अविनाश गहलोत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- देश के सबसे बड़े गद्दार

Rajasthan Politics: झुंझुनूं जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. नारनोद गांव पहुंचे गहलोत ने कांग्रेस नेताओं को “बेरोजगार” बताते हुए कहा कि लोगों को परेशान करना और राजनीतिक रोटियां सेंकना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है. उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश जाकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें “देश का सबसे बड़ा गद्दार” तक बता दिया.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: May 22, 2026, 12:25 PM|Updated: May 22, 2026, 12:25 PM
Congress vs BJP: अविनाश गहलोत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- देश के सबसे बड़े गद्दार
Image Credit: Ai Generated Image

Avinash Gehlot Rahul Gandhi controversy: झुंझुनूं जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस नेताओं को “बेरोजगार” बताया. तो वहीं राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है. झुंझुनूं के नारनोद गांव पहुंचे अविनाश गहलोत ने कहा कि बिना वजह लोगों को परेशान करना और राजनीतिक रोटियां सेंकना कांग्रेस नेताओं के डीएनए में शामिल है. नारनोद गांव पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही सरकार ने तुरंत पेपर रद्द किया.

जांच सीबीआई को सौंपी और नई परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में परीक्षाओं में जमकर भ्रष्टाचार और धांधली हुई. लेकिन न तो कोई पेपर रद्द हुआ और न ही किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की गई. अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है.

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इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला. गहलोत ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताते हुए कहा कि विदेश जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना कांग्रेस नेताओं की आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए देश को बदनाम करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है.

प्रभारी मंत्री नारनोद गांव में विधायक राजेंद्र भांबू के भाई एवं रिटायर्ड डीएफओ जगेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताने पहुंचे थे. इस दौरान नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, महेंद्र शास्त्री और भाजपा नेता मुरारी सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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