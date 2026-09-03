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नवलगढ़ में टिकट पर बवाल! BJP का टिकट नहीं मिला तो पानी की टंकी पर चढ़ा समर्थक

Jhunjhunu News: नवलगढ़ नगरपालिका चुनाव में भाजपा टिकट वितरण को लेकर नाराजगी सामने आई. वार्ड 4 से हिमेश कटारिया को टिकट नहीं मिलने से नाराज एक समर्थक दुर्जनपुरा में पानी की टंकी पर चढ़ गया. नेताओं की समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 03, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 02:15 PM IST
नवलगढ़ में टिकट पर बवाल! BJP का टिकट नहीं मिला तो पानी की टंकी पर चढ़ा समर्थक
Image Credit: नेताओं की समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में नगरपालिका चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर नाराजगी का एक मामला सामने आया है. वार्ड नंबर 4 से हिमेश कटारिया को भाजपा का टिकट नहीं मिलने से नाराज एक समर्थक युवक दुर्जनपुरा स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

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घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक पानी की टंकी के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है. मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई. टिकट वितरण को लेकर समर्थक की नाराजगी इस घटनाक्रम के बाद खुलकर सामने आई.

नेताओं और समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश

घटना की जानकारी मिलने के बाद हिमेश कटारिया समेत भाजपा के कुछ नेता और समर्थक मौके पर पहुंचे. उन्होंने पानी की टंकी पर मौजूद युवक से बातचीत की और उसे समझाने का प्रयास किया. नेताओं और समर्थकों ने युवक से नीचे उतरने की अपील की.

काफी देर तक चली समझाइश के बाद युवक नीचे उतरने के लिए राजी हो गया. इसके बाद वह पानी की टंकी से नीचे आ गया. राहत की बात यह रही कि युवक के नीचे उतरने के बाद मामला शांत हो गया.

टिकट वितरण को लेकर बढ़ रही नाराजगी

नगरपालिका चुनाव के बीच अलग-अलग वार्डों में टिकट वितरण को लेकर दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी सामने आ रही है. टिकट की उम्मीद लगाए बैठे लोगों और उनके समर्थकों में कई जगह असंतोष देखने को मिल रहा है. नवलगढ़ में सामने आया यह घटनाक्रम भी इसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना मामला

नवलगढ़ के वार्ड नंबर 4 से जुड़ी इस घटना ने स्थानीय राजनीति में चर्चा बढ़ा दी है. टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थक के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के कारण भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

नगरपालिका चुनाव के बीच सामने आए इस घटनाक्रम ने टिकट वितरण को लेकर चल रही नाराजगी को एक बार फिर सामने ला दिया है. फिलहाल, समझाइश के बाद युवक के टंकी से नीचे उतरने के साथ मामला शांत हो गया.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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