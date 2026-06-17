Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

Rajasthan News: झुंझुनूं के बुहाना क्षेत्र के भालोठ गांव में आंधी-बारिश के बाद टूटे बिजली पोलों के कारण 40 परिवार पिछले 5 दिनों से अंधेरे में हैं. नए पोल लगाने को लेकर दो पक्षों के विवाद के चलते बिजली बहाल नहीं हो सकी. गर्मी में लोग परेशान हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 17, 2026, 09:46 PM|Updated: Jun 17, 2026, 09:46 PM
झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत
Image Credit: Jhunjhunu Light News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के बुहाना में बारिश मुसीबत लेकर आई है. झुंझुनूं जिले के बुहाना क्षेत्र के भालोठ गांव में 5 दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश के बाद बिजली व्यवस्था ठप हो गई. लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज्यादा परेशानी अब आपसी विवाद के कारण खड़ी हो गई है. भालोठ गांव के एक मोहल्ले में पिछले पांच दिनों से करीब 40 परिवार अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं.

बिजली के तीन पोल टूटने के बाद अब नए पोल लगाने को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद होने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अनुसार पांच दिन पहले आए तेज आंधी-तूफान के दौरान गांव की मुख्य बिजली लाइन के तीन पोल उखड़कर गिर गए थे. इससे पूरे मोहल्ले की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. बिजली विभाग को सूचना देने के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन पोल लगाने की जगह और बिजली लाइन के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. ग्रामीणों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को बिना काम किए वापस लौटना पड़ा. दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं. जिसके कारण नए पोल लगाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है. भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है. मोबाइल चार्जिंग, पेयजल व्यवस्था और अन्य दैनिक कार्य भी प्रभावित हो गए हैं. कई घरों में इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं, जिससे रात का समय और अधिक मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपसी विवाद के कारण पूरे मोहल्ले को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है. प्रभावित मोहल्लेवासियों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जरूरत पड़े तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में पोल लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

TAGS:
jhunjhunu News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत
jhunjhunu News
2
Jaipur News
3
Bikaner news
4
Rajasthan crime
5
Rajasthan Politics