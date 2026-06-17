/झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के बुहाना में बारिश मुसीबत लेकर आई है. झुंझुनूं जिले के बुहाना क्षेत्र के भालोठ गांव में 5 दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश के बाद बिजली व्यवस्था ठप हो गई. लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज्यादा परेशानी अब आपसी विवाद के कारण खड़ी हो गई है. भालोठ गांव के एक मोहल्ले में पिछले पांच दिनों से करीब 40 परिवार अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं.

बिजली के तीन पोल टूटने के बाद अब नए पोल लगाने को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद होने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अनुसार पांच दिन पहले आए तेज आंधी-तूफान के दौरान गांव की मुख्य बिजली लाइन के तीन पोल उखड़कर गिर गए थे. इससे पूरे मोहल्ले की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. बिजली विभाग को सूचना देने के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे.

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लेकिन पोल लगाने की जगह और बिजली लाइन के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. ग्रामीणों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को बिना काम किए वापस लौटना पड़ा. दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं. जिसके कारण नए पोल लगाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है. भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है. मोबाइल चार्जिंग, पेयजल व्यवस्था और अन्य दैनिक कार्य भी प्रभावित हो गए हैं. कई घरों में इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं, जिससे रात का समय और अधिक मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपसी विवाद के कारण पूरे मोहल्ले को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है. प्रभावित मोहल्लेवासियों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जरूरत पड़े तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में पोल लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.