/5 सेकंड में खत्म हुआ 50 साल का ढांचा! झुंझुनूं में धमाके के साथ जमींदोज हुई पानी की टंकी

राज्य चुनें
Rajasthan News: झुंझुनूं के नांद गांव में 45-50 साल पुरानी जर्जर पानी की टंकी को पीएचईडी ने विस्फोटक लगाकर गिरा दिया. महज 5 सेकंड में टंकी मलबे में बदल गई. सुरक्षा इंतजामों के बीच कार्रवाई हुई और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नांद गांव में सोमवार को एक पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को नियंत्रित विस्फोट के जरिए गिरा दिया गया. गोगामेड़ी के पास स्थित यह टंकी करीब 45 से 50 साल पुरानी बताई जा रही थी और पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी थी. पीएचईडी विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया. खास बात यह रही कि विस्फोट होते ही विशाल टंकी महज पांच सेकंड में पूरी तरह जमींदोज हो गई. टंकी गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और आसपास का इलाका गूंज उठा. कुछ देर के लिए लोगों में अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया.
जानकारी के अनुसार इस पानी की टंकी का उपयोग पिछले करीब दस साल से नहीं हो रहा था. विभाग की ओर से इसमें पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी. समय के साथ टंकी पूरी तरह कमजोर और जर्जर हो चुकी थी. ग्रामीणों का कहना था कि टंकी कभी भी गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था. आसपास रहने वाले लोग लंबे समय से डर के माहौल में रह रहे थे और कई बार प्रशासन से टंकी हटाने की मांग भी कर चुके थे.
ग्रामीणों की शिकायत और सुरक्षा को देखते हुए पीएचईडी विभाग ने आखिरकार टंकी को गिराने का फैसला लिया. इसके लिए पहले पूरे इलाके का निरीक्षण किया गया. बाद में विशेषज्ञों ने टंकी के पिलरों में विस्फोटक लगाए. कार्रवाई शुरू करने से पहले आसपास का क्षेत्र पूरी तरह खाली करवाया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेज दिया गया. मौके पर पुलिस और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे.
सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही विस्फोट किया गया, पूरी टंकी तेज आवाज के साथ भरभराकर नीचे गिर गई. देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में टंकी मलबे में बदल गई. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां मौजूद रहे और पूरी घटना को देखते रहे. हालांकि धमाके की तेज आवाज से कुछ देर के लिए लोग घबरा गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. टंकी हटने के बाद ग्रामीणों ने राहत महसूस की और कहा कि अब इलाके से बड़ा खतरा टल गया है. अब प्रशासन आगे मलबा हटाने और सफाई कार्य भी करवाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!