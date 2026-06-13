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20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Rajasthan News: पिलानी स्थित सीएसआईआर-सीईईआरआई ने डेयरी और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो स्वदेशी तकनीकें उद्योगों को सौंपी हैं. इनमें 20 सेकंड में थनैला रोग की जांच करने वाला पोर्टेबल डिवाइस और ब्लड बैंकिंग के लिए आरएफ ट्यूब सीलर शामिल हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 13, 2026, 04:26 PM|Updated: Jun 13, 2026, 04:26 PM
20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत
Image Credit: CSIR-CEERI Pilani Mastitis

CSIR-CEERI Pilani: देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में झुंझुनूं जिले के पिलानी में स्थित भारत सरकार का सीएसआईआर-सीरी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. अब संस्थान ने डेयरी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी दो महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीकों को उद्योगों के लिए हस्तांतरित किया है. इनमें डेयरी पशुओं में थनैला रोग की 20 सेकंड में जांच करने वाला पोर्टेबल डिवाइस और ब्लड बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक आरएफ ट्यूब सीलर तकनीक शामिल है.

सीएसआईआर-सीईईआरआई पिलानी के वैज्ञानिकों ने डेयरी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रैपिड मिल्क मास्टाइटिस डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया है. यह पोर्टेबल डिवाइस डेयरी पशुओं में होने वाले थनैला यानी मास्टाइटिस रोग की जांच महज 20 सेकंड में कर सकता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग तकनीक पर आधारित यह उपकरण दूध के नमूने का विश्लेषण कर पशु को स्वस्थ, संदिग्ध या मास्टाइटिस पॉजिटिव श्रेणी में दर्शाता है. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआईआर-सीरी ने ब्लड बैंकिंग और चिकित्सा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण आरएफ ट्यूब सीलर तकनीक विकसित की है. इस तकनीक का उपयोग ब्लड बैग और पीवीसी ट्यूबिंग को पूरी तरह सुरक्षित और संक्रमण मुक्त तरीके से सील करने में किया जाएगा. रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित यह तकनीक मजबूत, एयरटाइट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीलिंग सुनिश्चित करती है. दोनों तकनीकों के व्यावसायिक उत्पादन और आमजन तक पहुंच के लिए उद्योगों के साथ तकनीकी हस्तांतरण समझौते भी किए गए हैं.

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सीएसआईआर-सीरी की ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''मेक इन इंडिया'' और ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान को भी नई मजबूती प्रदान कर रही हैं. जिन तकनीकों के लिए पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब वे तकनीकें देश में ही विकसित की जा रही हैं. डेयरी क्षेत्र में पशुपालकों को सस्ती और त्वरित जांच सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में ब्लड बैंकिंग को अधिक सुरक्षित बनाने तक, ये स्वदेशी तकनीकें आयात पर निर्भरता कम करेंगी. साथ ही देश में चिकित्सा उपकरण निर्माण और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल लागत घटेगी बल्कि भारतीय उद्योगों को भी नई संभावनाएं प्राप्त होंगी. सीएसआईआर-सीरी पिलानी बीते कई वर्षों से आमजन की जरूरतों से जुड़ी तकनीकों के विकास पर लगातार कार्य कर रहा है. संस्थान केवल तकनीक विकसित ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें उद्योगों को हस्तांतरित कर बाजार तक भी पहुंचा रहा है, ताकि आम लोगों को सस्ते, स्वदेशी और विश्वसनीय संसाधन उपलब्ध हो सकें.

संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले पांच वर्षों में 40 से अधिक ऐसी तकनीकों का विकास किया है, जिनका सीधा संबंध स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आम जीवन से जुड़ी जरूरतों से है. यही वजह है कि पिलानी का सीएसआईआर-सीरी आज देश में नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है. डेयरी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी इन दो नई स्वदेशी तकनीकों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक न केवल वैश्विक स्तर की तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं, बल्कि उन्हें आमजन तक पहुंचाने का मार्ग भी तैयार कर रहे हैं. दोनों तकनीकों को सीरी के निदेशक डॉ. पीसी पंचारिया ने संबंधित कंपनी के साथ एमओयू किया. इस मौके पर डॉ. नवजोत, एनआरडीसी के सीनियर मैनेजर संजीव कुमार मजूमदार, स्टार्ट अप नवशाली इन्नोवातिओन्स प्राइवेट लिमिटेड व रेमी इलेक्ट्रोटेक्निक प्रालि मुंबई के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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