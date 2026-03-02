नदी किनारे दफन था खौफनाक राज! कुत्तों की मदद से मिट्टी से निकला महिला का कंकाल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी इलाके के नाटास गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब काटली नदी के बहाव क्षेत्र में एक महिला का कंकाल मिला. कंकाल मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए. बताया जा रहा है कि यह कंकाल करीब 8 से 10 दिन पुराना हो सकता है.

कुत्तों की मदद से शव हुआ बरामद

ग्रामीणों के अनुसार कंकाल मिट्टी में दबा हुआ था. पास में घूम रहे श्वानों ने मिट्टी को नोचना शुरू किया, जिसके बाद हड्डियां बाहर दिखाई देने लगीं. उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में कंकाल के कानों में बालियां मिली हैं. इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह किसी युवती या महिला का हो सकता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि सही पहचान पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच के बाद ही हो पाएगी.

शव के साथ मोटरसाइकिल के पूर्जे भी मिले

मामला उस समय और उलझ गया, जब कंकाल के पास खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे मोटरसाइकिल के कुछ पुर्जे भी मिले. यह देखकर पुलिस ने आशंका जताई कि कहीं आसपास और भी कोई साक्ष्य या शव तो नहीं दबा है. इसके बाद जेसीबी मशीन मंगवाकर पूरे क्षेत्र में गहन खुदाई करवाई गई.

मौके पर पहुंची एफएसएल टीम

एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम वहां से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है. साथ ही पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की फाइलें भी खंगाल रही है, ताकि कंकाल की पहचान हो सके.

हर तरफ फैली सनसनी

फिलहाल कंकाल और मोटरसाइकिल के पुर्जों के बीच क्या संबंध है, यह साफ नहीं हो पाया है. यह बिंदु अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी.

