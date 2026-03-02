Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नदी किनारे दफन था खौफनाक राज! कुत्तों की मदद से मिट्टी से निकला महिला का कंकाल

Rajasthan News: झुंझुनूं के नाटास गांव में काटली नदी क्षेत्र से 8-10 दिन पुराना महिला का कंकाल मिला. मिट्टी में दबे कंकाल को श्वानों ने बाहर निकाला. पास से मोटरसाइकिल के पुर्जे भी मिले. पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी, गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok kumar sharma
Published:Mar 02, 2026, 10:23 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 10:23 PM IST

Trending Photos

सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
7 Photos
jaipur gold silver rate

सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather

जयपुर के पंडित मनोज पारीक ने बताए होलिका दहन की राख के 6 असरदार उपाय, शनि दोष और कर्ज से दिलाएंगे राहत!
8 Photos
Holika Dahan Ki Rakh Ke Upay

जयपुर के पंडित मनोज पारीक ने बताए होलिका दहन की राख के 6 असरदार उपाय, शनि दोष और कर्ज से दिलाएंगे राहत!

चंद्र ग्रहण 2026 पर जयपुर के पंडित मनोज पारीक की राय, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर और उपाय!
13 Photos
chandra grahan 2026

चंद्र ग्रहण 2026 पर जयपुर के पंडित मनोज पारीक की राय, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर और उपाय!

नदी किनारे दफन था खौफनाक राज! कुत्तों की मदद से मिट्टी से निकला महिला का कंकाल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी इलाके के नाटास गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब काटली नदी के बहाव क्षेत्र में एक महिला का कंकाल मिला. कंकाल मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए. बताया जा रहा है कि यह कंकाल करीब 8 से 10 दिन पुराना हो सकता है.

कुत्तों की मदद से शव हुआ बरामद

ग्रामीणों के अनुसार कंकाल मिट्टी में दबा हुआ था. पास में घूम रहे श्वानों ने मिट्टी को नोचना शुरू किया, जिसके बाद हड्डियां बाहर दिखाई देने लगीं. उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में कंकाल के कानों में बालियां मिली हैं. इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह किसी युवती या महिला का हो सकता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि सही पहचान पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच के बाद ही हो पाएगी.

शव के साथ मोटरसाइकिल के पूर्जे भी मिले

मामला उस समय और उलझ गया, जब कंकाल के पास खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे मोटरसाइकिल के कुछ पुर्जे भी मिले. यह देखकर पुलिस ने आशंका जताई कि कहीं आसपास और भी कोई साक्ष्य या शव तो नहीं दबा है. इसके बाद जेसीबी मशीन मंगवाकर पूरे क्षेत्र में गहन खुदाई करवाई गई.

मौके पर पहुंची एफएसएल टीम

एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम वहां से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है. साथ ही पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की फाइलें भी खंगाल रही है, ताकि कंकाल की पहचान हो सके.

हर तरफ फैली सनसनी

फिलहाल कंकाल और मोटरसाइकिल के पुर्जों के बीच क्या संबंध है, यह साफ नहीं हो पाया है. यह बिंदु अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news