/EWS आरक्षण पर बड़ा संग्राम! मांग नहीं मानी तो पंचायत-निकाय चुनाव कोर्ट में घसीटने की चेतावनी

Jhunjhunu News: राजस्थान में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. झुंझुनूं में विप्र फाउंडेशन जिला इकाई और विप्र समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पंचायत और निकाय चुनाव में EWS वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया तो चुनाव प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष कमलकांत शर्मा तथा जिला संयोजक उमाशंकर महमिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक मान्यता दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में EWS वर्ग को अब तक कोई आरक्षण नहीं मिला है. उनका कहना है कि संविधान में समानता के सिद्धांत के अनुरूप राजनीतिक भागीदारी का अधिकार भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए.

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ज्ञापन में मांग की गई कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन EWS वर्ग इससे पूरी तरह वंचित है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले इस विषय पर आवश्यक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि EWS वर्ग को भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके.

विप्र फाउंडेशन ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से EWS अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की भी मांग की. संगठन का कहना है कि आयोग बनने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. साथ ही आयोग सरकार को आवश्यक सुझाव भी दे सकेगा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक बनाएंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे. उनका कहना है कि राजनीतिक आरक्षण केवल एक मांग नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों और समान प्रतिनिधित्व का विषय है.