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मंत्री गौतम दक पर कार्रवाई की मांग ने पकड़ा जोर, झुंझुनूं में सड़कों पर उतरे पूर्व पुलिसकर्मी

Rajasthan News: सहकारिता मंत्री गौतम दक से जुड़े विवाद पर राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की झुंझुनूं इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया. राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और समय पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 02, 2026, 02:47 PM|Updated: Jun 02, 2026, 02:47 PM
मंत्री गौतम दक पर कार्रवाई की मांग ने पकड़ा जोर, झुंझुनूं में सड़कों पर उतरे पूर्व पुलिसकर्मी
Image Credit: Jhunjhunu Ex-policemen Protest Against Minister Gautam Dak

Jhunjhunu News: राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दक से जुड़े विवाद ने अब नया राजनीतिक और प्रशासनिक रंग ले लिया है. कथित रूप से पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपों के बाद प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. इसी कड़ी में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की झुंझुनूं इकाई ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी असहमति दर्ज कराई. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े सदस्य मौजूद रहे और मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाई गई.

संस्थान के झुंझुनूं जिला अध्यक्ष मदनसिंह शेखावत ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मंत्री गौतम दक के कथित व्यवहार पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि पुलिसकर्मियों के प्रति इस तरह का रवैया किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं माना जा सकता. संगठन का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा पर भी सवाल खड़े करती हैं.

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ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से संयमित और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है. ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों के व्यवहार का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. इसलिए किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी या आचरण से बचना आवश्यक है. संगठन ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से कर्मचारियों, पेंशनर्स और आम नागरिकों के बीच असंतोष का माहौल बना हुआ है.

संस्थान के पदाधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएं, उसी के अनुरूप जिम्मेदारी तय की जाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. ज्ञापन में डूंगला थाने में दर्ज प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है तथा जांच प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग रखी गई है.

संगठन का कहना है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और किसी भी मामले में निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि जांच पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जानी चाहिए.

संस्थान के जिला पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही विरोध कार्यक्रमों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है. उनका कहना है कि इस मुद्दे पर कई कर्मचारी संगठन एकजुट हैं और आगे की रणनीति पर लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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