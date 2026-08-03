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इलाज के बाद भी तंबाकू नहीं छोड़ रहे मरीज! झुंझुनूं में कैंसर को लेकर सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

Rajasthan News: झुंझुनूं में हुए नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर में तंबाकू से जुड़े मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज मिले. विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि इलाज के बाद भी कई लोग तंबाकू नहीं छोड़ रहे हैं. शिविर में 122 मरीजों की जांच कर जरूरी टेस्ट मुफ्त किए गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 03, 2026, 07:16 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 07:16 PM IST
इलाज के बाद भी तंबाकू नहीं छोड़ रहे मरीज! झुंझुनूं में कैंसर को लेकर सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर
Image Credit: झुंझुनूं में नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन हुआ.

Jhunjhunu News: महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर की ओर से झुंझुनूं जिले में लगाए गए नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर में जिले में बढ़ रहे मुंह के कैंसर के मामलों को लेकर चिंता जताई गई है. विशेषज्ञों के अनुसार झुंझुनूं में तंबाकू सेवन से जुड़े मुंह के कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. कई मरीज इलाज शुरू होने के बाद भी गुटखा और तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे बीमारी दोबारा होने का खतरा बढ़ रहा है. शिविर में 122 मरीजों की जांच की गई और कई जरूरी जांचें पूरी तरह नि:शुल्क की गईं.

तंबाकू से जुड़े मुंह के कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा मिले
नर सेवा नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से बाबा गंगाराम अतिथि भवन में आयोजित इस शिविर में कैंसर विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की. महात्मा गांधी अस्पताल की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका चौधरी ने बताया कि शिविर में सबसे अधिक मरीज मुंह के कैंसर से जुड़े मिले हैं. उन्होंने कहा कि इसका बड़ा कारण लगातार तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन है.

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इलाज के बाद भी तंबाकू नहीं छोड़ रहे मरीज
डॉ. प्रियंका चौधरी ने बताया कि कई मरीज कैंसर का इलाज करवाने के बाद भी तंबाकू का सेवन जारी रखते हैं. इससे इलाज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता और कैंसर दोबारा लौटने की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने लोगों से अपील की कि कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू को पूरी तरह छोड़ना बेहद जरूरी है.

शुरुआती जांच से आसान हो सकता है इलाज
विशेषज्ञों ने बताया कि अगर स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इलाज काफी आसान हो जाता है. शुरुआती स्टेज में बीमारी पकड़ में आने से इलाज सफल होने की संभावना बढ़ जाती है और मरीज का खर्च भी कम होता है.

मोबाइल यूनिट से हुई कई जरूरी जांचें
शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल की अत्याधुनिक ‘कैंसर संजीवनी’ मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट के जरिए मरीजों की जांच की गई. इसमें महिलाओं की मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, फेफड़ों की जांच के लिए चेस्ट एक्स-रे और मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की गई. सामान्य दिनों में इन जांचों के लिए मरीजों को हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन शिविर में सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई गईं.

शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील
महात्मा गांधी अस्पताल के जनसंपर्क निदेशक वीरेंद्र पारीक ने बताया कि कई लोग मुंह के छाले, गांठ या अन्य शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते. समय पर जांच नहीं कराने से बीमारी आगे बढ़ सकती है और इलाज मुश्किल हो जाता है. उन्होंने लोगों से कहा कि शरीर में किसी भी तरह का बदलाव नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज
इस कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने किया. उन्होंने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समय पर बीमारी की पहचान करने में मददगार साबित होते हैं. विशेषज्ञों ने लोगों से नियमित जांच कराने और तंबाकू से दूरी बनाने की अपील की.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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