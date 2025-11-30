Zee Rajasthan
10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए परिवार वालों ने किया था विरोध, आज WPL में करोड़ों का क्रिकेटर बनी हैप्पी!

Rajasthan News: झुंझुनूं की 18 साल की क्रिकेटर हैप्पी खीचड़ को WPL में गुजरात जायंट्स ने 10 लाख में खरीदा. तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज हैप्पी ने लड़कियों के क्रिकेट का माहौल बदल दिया. रोज 6 घंटे प्रैक्टिस और कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Nov 30, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 04:47 PM IST

10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए परिवार वालों ने किया था विरोध, आज WPL में करोड़ों का क्रिकेटर बनी हैप्पी!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं की 18 साल की क्रिकेटर हैप्पी खीचड़ को वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में गुजरात जायंट्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा है. तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज हैप्पी ने झुंझुनूं में लड़कियों के क्रिकेट के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है.

हैप्पी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा. लड़कियों के लिए अलग अकादमी न होने की वजह से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता और कोच की मेहनत और जिद ने उन्हें सफल क्रिकेटर बना दिया. घर के बाहर लगवाए गए नेट में हैप्पी रोज़ाना 6 घंटे अभ्यास करती हैं.

हैप्पी बताती हैं कि झुंझुनूं में लड़कियों के लिए बड़े मैदान या अभ्यास का उचित स्पेस नहीं था. जो छोटे मैदान थे, वे घर से दूर थे और वहां भीड़ रहती थी. उनके पिता राजेश कहते हैं कि “मैंने घर के बाहर नेट इसलिए लगवाया क्योंकि मेरी बेटी को सिर्फ एक सही मौका चाहिए था, बाकी मेहनत उसने खुद कर ली. आज वह राजस्थान की सबसे मजबूत ऑलराउंडर हैं.”

हैप्पी ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया. उस समय उनकी दादी ने विरोध जताया था, लेकिन आज उन्हें हैप्पी को खेलते देखकर गर्व होता है और कई बार भावुक भी हो जाती हैं. उनके दादा का सपना था कि हैप्पी देश के लिए क्रिकेट खेले. हैप्पी का कहना है कि अगर बच्चियों में खेल की रुचि हो, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि खेल पढ़ाई से कम नहीं है. उनकी छोटी बहन अनुशी खीचड़ भी क्रिकेट खेलती हैं और राजस्थान अंडर-15 सीनियर ट्रेनिंग में शामिल हो चुकी हैं.

हैप्पी की सफलता के बाद झुंझुनूं में लड़कियों के क्रिकेट का माहौल बदल गया है. झुंझुनूं अकादमी के चेयरमैन आकाश/दिलीप मोदी और उनकी टीम ने लड़कियों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हैं. पहले अकादमी में एक भी लड़की नहीं आती थी, अब लगभग 100 लड़कियां रोज़ाना अभ्यास करती हैं. हैप्पी ने बताया कि WPL ऑक्शन से पहले उन्हें चार टीमों ने ट्रायल के लिए बुलाया. फाइनल में उन्हें गुजरात जायंट्स ने खरीदा.

प्रतियोगिताओं का विवरण:

* 67वीं राष्ट्रीय स्कूली महिला क्रिकेट प्रतियोगिता (2024) – राजस्थान टीम की कप्तान, टीम फाइनल में उपविजेता, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट.
* SGfi वुमेन अंडर-19 टूर्नामेंट (2024) – राजस्थान vs झारखंड (कैच आउट), राजस्थान vs दिल्ली (MVP रैंकिंग 5वें स्थान पर).
* अंडर-19 एशिया कप (2025) – भारतीय टीम में चयनित, अंतरराष्ट्रीय डेब्यू.
* सीकर वुमेंस T20 क्रिकेट चैंपियनशिप (2024) – स्थानीय टीम के साथ भाग लिया.
* बनस्थली विद्यापीठ और बीएन क्रिकेट अकादमी लीग – कप्तान के रूप में 2-3 मैच खेले.

