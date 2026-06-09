/सरकारी आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां! झुंझुनूं में पुलिस के सामने ही चल रहा अवैध शराब कारोबार

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में शराब बिक्री के समय को लेकर सरकार के आदेश और पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है. हालात यह हैं कि जिले के झुंझुनूं शहर समेत कई इलाकों में रात 8 बजे के बाद भी शराब ठेकों पर खुलेआम बिक्री जारी रहती है. नियमों के मुताबिक निर्धारित समय के बाद शराब बेचने पर पूरी तरह रोक है, लेकिन इसका पालन कहीं भी ठीक से होता नजर नहीं आ रहा.

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद झुंझुनूं एसपी की ओर से हाल ही में सख्त कदम उठाते हुए शराब ठेकों पर रात 8 बजे के बाद पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. इसका मकसद साफ था कि तय समय के बाद शराब बिक्री पर रोक लगे और नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार कई शराब ठेकों पर दुकानों के शटर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन उसके नीचे के हिस्से या खास तौर पर बनाए गए छोटे छेदों के जरिए ग्राहकों को शराब बेची जा रही है. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल कई जगह पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही चल रहा है. बताया जा रहा है कि जैसे ही ग्राहक शराब लेने पहुंचते हैं, वहां तैनात पुलिसकर्मी या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर मौके से हट जाते हैं, जिससे अवैध बिक्री आसानी से जारी रहती है.

शहर में यह भी चर्चा है कि आबकारी विभाग की ढिलाई या कुछ जगहों पर कथित मिलीभगत के चलते कई स्थानों पर ब्रांच के नाम पर अवैध शराब बिक्री केंद्र भी चल रहे हैं. इन पर समय-समय पर कार्रवाई की बात जरूर होती है, लेकिन असल में स्थिति जस की तस बनी हुई है और कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता.

ऐसे हालात में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो सरकार के आदेश और प्रशासन की सख्ती का असर आखिर दिखेगा कब. अगर निगरानी के बाद भी अवैध बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है, तो यह न सिर्फ आबकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है.