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नवलगढ़ में सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

Rajasthan News: नवलगढ़ में शहरी सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन अधिकारियों पर नाराज दिखे. पीएम आवास योजना की समीक्षा में ईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे काम नहीं चलेगा. शहर में गंदगी और अव्यवस्थाएं देखकर भी नाराजगी जताई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 16, 2026, 08:46 PM|Updated: Jun 16, 2026, 08:46 PM
नवलगढ़ में सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी सचिव नवीन जैन का रुख काफी सख्त नजर आया. शिविर के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान कई मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए.

सबसे ज्यादा नाराजगी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जताई. योजना की प्रगति और लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी मांगे जाने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके. इस पर प्रभारी सचिव ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल कर्मचारियों के भरोसे इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं चलाई जा सकतीं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारियों को खुद कमांड संभालनी होगी और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी. उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी स्वयं नेतृत्व नहीं करेंगे तो योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा.

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निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने नवलगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया. मुख्य सड़कों पर जगह-जगह गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब शहर की प्रमुख सड़कें ही इस हालत में हैं तो अंदरूनी मोहल्लों की स्थिति का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने सफाई व्यवस्था में तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

शहर में सीवरेज और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक शिकायतें गंदे पानी की निकासी और सीवरेज व्यवस्था को लेकर आती हैं. ऐसे में इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए. उन्होंने लंबित मामलों की सूची तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

प्रभारी सचिव ने शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई. निरीक्षण के दौरान कुछ अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को किसी कारणवश शिविर में उपस्थित होना संभव नहीं है तो उसका कार्यभार किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविर में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी विभागों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना है. प्रभावशाली और पहुंच रखने वाले लोग अपने काम अन्य माध्यमों से भी करवा लेते हैं, लेकिन इन शिविरों का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सामान्य दिनों में सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर रहते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उसका यथासंभव मौके पर समाधान किया जाए.

निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों और व्यवस्थागत खामियों को लेकर प्रभारी सचिव नवीन जैन ने जिला प्रशासन को भी आवश्यक सुझाव देने की बात कही. उन्होंने संकेत दिए कि जिन विभागों में सुधार की आवश्यकता है, उनके संबंध में जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे. कुल मिलाकर नवलगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं से प्रभारी सचिव पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं को सफल बनाने और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए कार्यालयों में बैठने के बजाय मैदान में उतरकर जिम्मेदारी निभानी होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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