/रीको में बिजली संकट से हाहाकार! बार-बार कटौती से भड़के उद्योग संचालक, आंदोलन की चेतावनी

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और बार-बार आने वाले बिजली फॉल्ट से उद्योग संचालकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को बड़ी संख्या में लघु उद्योग संचालक एकजुट होकर अजमेर डिस्कॉम के चिड़ावा अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आरोप लगाया कि नया ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) बनने के बाद भी बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है. उल्टा पहले की तुलना में ज्यादा परेशानी हो रही है, जिससे उद्योगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और आर्थिक नुकसान भी लगातार बढ़ रहा है.

लगातार बिजली कटौती से बढ़ी परेशानी

उद्योग संचालकों का कहना है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में रोजाना कई बार बिजली गुल हो जाती है. कई दिनों से हालात ऐसे बने हुए हैं कि दिनभर में 4 से 8 बार तक बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है. कई बार शाम करीब 6 बजे बिजली चली जाती है और रात 10 या 11 बजे के बाद ही वापस आती है. इससे फैक्ट्रियों में मशीनें बंद हो जाती हैं और उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होता है. उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों का समय भी खराब होता है और तय समय पर ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो जाता है.

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फॉल्ट ठीक होने में लग जाते हैं कई घंटे

उद्योग संचालकों ने बताया कि बिजली फॉल्ट होने के बाद भी स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हो पाती. उनका कहना है कि जीएसएस की टीम को मौके पर पहुंचने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. इस दौरान पूरा औद्योगिक क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है और सभी उत्पादन गतिविधियां ठप हो जाती हैं. बार-बार ऐसा होने से छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान

उद्योगपतियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार लाइनमैन, एईएन और डिस्कॉम के अन्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है. हर बार जल्द समाधान का भरोसा दिया जाता है, लेकिन जमीन पर कोई स्थायी सुधार देखने को नहीं मिल रहा. उनका कहना है कि केवल आश्वासन देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि बिजली व्यवस्था में ठोस सुधार करना जरूरी है.

जर्जर लाइनें और पुराने पोल बने बड़ी वजह

ज्ञापन में उद्योग संचालकों ने बताया कि रीको क्षेत्र की कई बिजली लाइनें काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं. कई स्थानों पर पोल और तार भी खराब हालत में हैं, जिसके कारण बार-बार फॉल्ट हो रहे हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते इन लाइनों और पोलों को बदल दिया जाए तो बिजली संबंधी समस्याओं में काफी कमी आ सकती है. उन्होंने मांग की कि पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था का तकनीकी निरीक्षण कर जरूरी मरम्मत और बदलाव जल्द कराया जाए.

जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन

उद्योग संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन, ऊर्जा विभाग और उच्च अधिकारियों तक भी अपनी बात पहुंचाई जाएगी. उनका कहना है कि उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार हैं, इसलिए रीको क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार और बिजली विभाग की जिम्मेदारी है.