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झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी

Rajasthan News: झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के पालना गृह में देर रात नवजात बालिका मिली. नर्स ने तुरंत बच्ची को ICU में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, बच्ची का वजन 1850 ग्राम है और सांस लेने में दिक्कत है. इलाज जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySandeep Kedia
Published: Jun 23, 2026, 10:38 PM|Updated: Jun 23, 2026, 10:38 PM
झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी
Image Credit: Jhunjhunu Infant Girl News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके जिला अस्पताल के पालना गृह में देर रात एक नवजात बालिका मिलने से हलचल मच गई. रात करीब 8 बजकर 50 मिनट पर पालना गृह की घंटी बजी, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग अधिकारी सीमा तुरंत मौके पर पहुंचीं. जब उन्होंने पालना गृह खोला तो वहां कपड़े में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची सिसकियां भरती मिली. नर्स ने बिना देर किए बच्ची को अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में पहुंचाया और डॉक्टरों को सूचना दी.

डॉक्टरों ने तुरंत शुरू किया इलाज
इमरजेंसी में तैनात डॉ. राहुल सोनी ने बच्ची की शुरुआती जांच की. इसके बाद ऑन-कॉल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नयन झाझड़िया को बुलाया गया. उन्होंने तुरंत इलाज शुरू करते हुए नवजात को एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में भर्ती कराया. वहीं एसएनसीयू प्रभारी डॉ. विजय झाझड़िया ने मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को दे दी. फिलहाल बच्ची का इलाज डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में चल रहा है.

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बच्ची की हालत पर डॉक्टरों की नजर
पीएमओ और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र भांबू ने बताया कि बच्ची का जन्म लगभग 24 से 48 घंटे पहले हुआ लग रहा है. उसका वजन करीब 1850 ग्राम है और शरीर का तापमान सामान्य से कम पाया गया. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि बच्ची लगभग 34 से 36 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद जन्मी प्रतीत होती है. सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उसे सीपैप मशीन पर रखा गया है और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं.

लगातार निगरानी में डॉक्टरों की टीम
डॉक्टरों की एक पूरी टीम बच्ची की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि उसकी हालत में जल्द सुधार हो सके. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची को हर जरूरी इलाज और देखभाल दी जा रही है.

पालना गृह को लेकर बढ़ी जागरूकता
डॉ. भांबू ने बताया कि यह अच्छी बात है कि अब लोग नवजात को फेंकने के बजाय पालना गृह में छोड़ रहे हैं. इससे समय पर इलाज मिल जाता है और कई मासूमों की जान बचाई जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में पालना गृह का ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रह सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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