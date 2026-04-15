/Rajasthan News: झुंझुनूं में दिल दहला देने वाला हादसा, बारात की फॉर्च्यूनर पलटी, तीन की दर्दनाक मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में देर रात एक ऐसा हृदयविदारक हादसा हुआ जिसने शादी के जश्न वाले घर में कोहराम मचा दिया. भैंसावता के पास एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई और पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, उदावास निवासी निखिल की बारात मोई सादा गांव आई हुई थी. चारों दोस्त बारात में शामिल होने आए थे और खुशियों का माहौल था. बता दें कि मंगलवार रात करीब 1:30 बजे चारों युवक दूल्हे की फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर किसी काम से निकले थे. भैंसावता के पास गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे एक दीवार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वह पलट गई.

तीन घरों के बुझे चिराग

हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवक उदावास गांव के रहने वाले थे और आपस में गहरे दोस्त थे-संदीप कड़वासरा (पुत्र सवाई सिंह), धर्मेंद्र (पुत्र महावीर सिंह) और तनिष्क (पुत्र मनोहर सिंह). इस हादसे में घायल चौथा युवक बाकरा निवासी है, जिसका झुंझुनूं के बीडीके (BDK) अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला. मंगलवार को चिड़ावा उपजिला अस्पताल में तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों (तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी) की गहनता से जांच की जा रही है.

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