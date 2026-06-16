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Rajasthan News: झुंझुनूं बीडीके अस्पताल में नशे में दवा बांटने का आरोप, वीडियो वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल

Rajasthan News: झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में फार्मासिस्ट की जगह नशे में धुत संविदाकर्मी द्वारा गलत दवा देने का वीडियो वायरल हुआ है. अस्पताल में महीनों से सोनोग्राफी भी बंद है, जिससे मरीज परेशान हैं और इस घोर प्रशासनिक लापरवाही पर पीएमओ ने चुप्पी साध रखी है.

Edited byArti PatelReported bySandeep Kedia
Published: Jun 16, 2026, 09:45 AM|Updated: Jun 16, 2026, 09:45 AM
Rajasthan News: झुंझुनूं बीडीके अस्पताल में नशे में दवा बांटने का आरोप, वीडियो वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल
Image Credit: BDK Hospital Viral Video

BDK Hospital Viral Video: झुंझुनूं जिले का सबसे बड़ा राजकीय भगवान दास खेतान (बीडीके) जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है. कुछ समय पहले एक जिंदा व्यक्ति के पोस्टमार्टम के गंभीर मामले से चर्चा में आया यह अस्पताल अब दवा वितरण केंद्र पर भारी लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर अस्पताल के इमरजेंसी दवा वितरण केंद्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली और मॉनिटरिंग व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है.

फार्मासिस्ट गायब, संविदाकर्मी पर नशे में गलत दवा देने का आरोप
वायरल वीडियो के आधार पर अस्पताल के इमरजेंसी दवा काउंटर पर एक गंभीर मामला सामने आया है.बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बीती रात करीब 10 बजे जब एक पीड़ित अपने बीमार बच्चे को दिखाकर इमरजेंसी दवा वितरण केंद्र पहुंचा, तो वहां कोई अधिकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था. उसकी जगह एक संविदा पर कार्यरत नर्सिंगकर्मी दवाएं बांट रहा था. परिजनों ने आरोप लगाया कि उक्त कर्मचारी नशे की हालत में था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसने मरीज को गलत दवा थमा दी. गनीमत रही कि परिजनों ने सतर्कता दिखाते हुए दवा को समय पर देख लिया और बच्चे को नहीं खिलाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

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महीनों से सोनोग्राफी बंद, मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा
बीडीके अस्पताल में यह कोई अकेली अव्यवस्था नहीं है. जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र पर पिछले कई महीनों से सामान्य सोनोग्राफी जांच की सुविधा पूरी तरह बंद पड़ी है. इसके कारण गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर जाकर मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है. इस बदहाली के बीच अब दवा वितरण में सामने आई इस नई लापरवाही ने आमजन की चिंता और आक्रोश को और बढ़ा दिया है.

प्रशासनिक लापरवाही, पीएमओ ने बनाई दूरी
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाला रवैया अस्पताल प्रशासन का रहा है. संवेदनशील विभाग में फार्मासिस्ट की जगह संविदाकर्मी को दवा बांटने के लिए किसने अधिकृत किया, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है. मामले की जानकारी और अस्पताल का पक्ष जानने के लिए जब बीडीके अस्पताल के पीएमओ (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी) डॉ. जितेंद्र भाम्बू से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो वे न तो अपने कार्यालय में मिले और न ही उन्होंने फोन पर कोई प्रतिक्रिया दी. जिम्मेदार अधिकारियों की यह चुप्पी और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अब स्थानीय स्तर पर भारी चर्चा और आक्रोश का विषय बना हुआ है.
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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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