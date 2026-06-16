/Rajasthan News: झुंझुनूं बीडीके अस्पताल में नशे में दवा बांटने का आरोप, वीडियो वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल

BDK Hospital Viral Video: झुंझुनूं जिले का सबसे बड़ा राजकीय भगवान दास खेतान (बीडीके) जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है. कुछ समय पहले एक जिंदा व्यक्ति के पोस्टमार्टम के गंभीर मामले से चर्चा में आया यह अस्पताल अब दवा वितरण केंद्र पर भारी लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर अस्पताल के इमरजेंसी दवा वितरण केंद्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली और मॉनिटरिंग व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है.

फार्मासिस्ट गायब, संविदाकर्मी पर नशे में गलत दवा देने का आरोप

वायरल वीडियो के आधार पर अस्पताल के इमरजेंसी दवा काउंटर पर एक गंभीर मामला सामने आया है.बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बीती रात करीब 10 बजे जब एक पीड़ित अपने बीमार बच्चे को दिखाकर इमरजेंसी दवा वितरण केंद्र पहुंचा, तो वहां कोई अधिकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था. उसकी जगह एक संविदा पर कार्यरत नर्सिंगकर्मी दवाएं बांट रहा था. परिजनों ने आरोप लगाया कि उक्त कर्मचारी नशे की हालत में था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसने मरीज को गलत दवा थमा दी. गनीमत रही कि परिजनों ने सतर्कता दिखाते हुए दवा को समय पर देख लिया और बच्चे को नहीं खिलाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

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महीनों से सोनोग्राफी बंद, मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा

बीडीके अस्पताल में यह कोई अकेली अव्यवस्था नहीं है. जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र पर पिछले कई महीनों से सामान्य सोनोग्राफी जांच की सुविधा पूरी तरह बंद पड़ी है. इसके कारण गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर जाकर मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है. इस बदहाली के बीच अब दवा वितरण में सामने आई इस नई लापरवाही ने आमजन की चिंता और आक्रोश को और बढ़ा दिया है.